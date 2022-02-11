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futebol

Ângelo não treina no campo e pode desfalcar o Santos contra o Ituano

Atacante fez a jogada do gol de Marcos Leonardo no duelo de quinta contra o São Bernardo...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 18:55
O técnico Fábio Carille ainda não sabe se poderá contar com o atacante Ângelo para o jogo contra o Ituano, domingo, na Vila. O confronto é válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.O camisa 11 sofreu um entorse no tornozelo esquerdo durante a partida contra o São Bernardo, na quinta-feira, e permaneceu em tratamento com a fisioterapia nesta sexta-feira. Ele será reavaliado novamente no sábado pelo Departamento Médico do Santos para saber suas condições de jogo.Na quinta, Carille foi vaiado após tirar o Menino da Vila. O treinador, porém, justificou a mudança explicando o problema no tornozelo que Ângelo havia sentido.“Não me incomoda (ser vaiado). Sei que tirar o Ângelo foi o certo por causa do tornozelo. Quase não voltou para o segundo tempo. Torcedor é emoção, mas nós sabemos o que estamos fazendo. Nós, os auxiliares, os médicos. Tenho que ter consciência do que acontece. Torcedor muitas vezes não tem essa visão. Ângelo fazia bom jogo, primeiro tempo legal, depois fez coisas legais e errou um pouquinho. Por isso a opção de tirar pois estava sentindo o pé”, disse o treinador.
Para o jogo do próximo domingo, contra o Ituano, o Peixe não terá o volante Guilherme Camacho, que levou o terceiro cartão amarelo diante do São Bernardo e está fora do confronto. O Peixe está na terceira colocação do Grupo D, com seis pontos conquistados em 15 disputados. Na Vila, a equipe ainda não venceu na temporada. Foram dois jogos, com uma derrota e um empate.
Crédito: ÂngeloéconsideradoumajoiadacategoriadebasedoPeixe(Foto:Reprodução/SantosFC

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