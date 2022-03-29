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futebol

Ângelo evolui de lesão e fica mais perto de retornar ao Santos

Atacante iniciou os trabalhos de transição para o gramado na manhã desta terça-feira...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 12:41

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 12:41
O atacante Ângelo começou os trabalhos de transição física no campo com a fisioterapia do Santos nesta terça-feira. O Menino da Vila apresentou uma evolução durante a reabilitação da lesão no bíceps femural da coxa direita, que sofreu no empate do Peixe com a Ferroviária em 3 a 3, na Fonte Luminosa, na penúltima rodada do Paulistão.O jogador foi desfalque contra o Água Santa ainda pelo estadual e ainda deve ficar de fora das primeiras rodadas da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro.
O garoto de 17 anos estava sendo titular no ataque santista e possui 12 jogos, um gol e uma assistência na temporada.Já o goleiro John segue em evolução dentro do programado, realizando trabalhos internos na academia. Ele realizou um procedimento médico no início de março depois que o Departamento Médico do clube encontrou uma reação inflamatória na cicatriz da cirurgia realizada no fim da última temporada. O arqueiro passou por uma cirurgia de lesão meniscal no joelho e, em seguida, foi submetido a uma artroscopia no dia 4 de agosto do ano passado.
Crédito: ÂngelovoltouaostreinamentosdoSantosnestaterça-feira(Foto:IvanStorti/SantosFC

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