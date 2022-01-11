Ângelo e Luiz Felipe testam negativo para Covid e são integrados ao elenco no Santos

Os atletas Ângelo e Luiz Felipe, que testaram positivo no último domingo (9) mas estavam sem sintomas para Covid-19, fizeram novos exames na manhã desta terça-feira (11) e testaram negativo para a doença. Seguindo os protocolos de saúde e com supervisão do infectologista Dr. Evaldo Stanislau, a dupla passou por novos testes no início da tarde. Após o segundo teste negativo, eles foram liberados e reintegrados ao elenco no CT.Com essa atualização, o Peixe tem quatro casos de Covid-19 entre os jogadores: o volante Sandry, o meia Sánchez e os atacantes Marinho e Leo Baptistão. Eles já estão isolados e sendo acompanhados pelo Departamento Médico do clube.