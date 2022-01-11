Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ângelo e Luiz Felipe testam negativo para Covid e são integrados ao elenco no Santos
futebol

Ângelo e Luiz Felipe testam negativo para Covid e são integrados ao elenco no Santos

Jogadores já iniciaram a pré-temporada do Peixe na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 20:31

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 20:31

Os atletas Ângelo e Luiz Felipe, que testaram positivo no último domingo (9) mas estavam sem sintomas para Covid-19, fizeram novos exames na manhã desta terça-feira (11) e testaram negativo para a doença. Seguindo os protocolos de saúde e com supervisão do infectologista Dr. Evaldo Stanislau, a dupla passou por novos testes no início da tarde. Após o segundo teste negativo, eles foram liberados e reintegrados ao elenco no CT.Com essa atualização, o Peixe tem quatro casos de Covid-19 entre os jogadores: o volante Sandry, o meia Sánchez e os atacantes Marinho e Leo Baptistão. Eles já estão isolados e sendo acompanhados pelo Departamento Médico do clube.
O volante Vinícius Zanocelo, que foi diagnosticado com Covid no final das férias, já testou negativo neste domingo e foi liberado para iniciar o trabalho.O elenco do Santos está trabalhando novamente em dois períodos nesta terça-feira (11). Os atletas se apresentaram às 7h30 no CT Rei Pelé e realizaram os testes de Covid-19 no ‘drive-thru’. Sem novos casos positivos, os jogadores realizaram uma segunda bateria de exames cardiológicos, desta vez dentro do CT, com acompanhamento da clínica Angiocorpore. No período da tarde, todo o elenco trabalha no gramado do CT Rei Pelé.
Crédito: ÂngeloestádevoltaaostreinosdoSantos(Foto:IvanStorti/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba como escolher e comprar óculos pela internet
Imagem de destaque
PF encontra R$ 2 milhões na casa de ex-prefeito de São Mateus
Imagem de destaque
Novena de Santo Expedito: como rezar para alcançar uma graça urgente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados