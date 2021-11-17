Andrey Santos, do Vasco, celebra gols pela Seleção Brasileira Sub-18 na Revelations Cup: 'Vivendo um sonho'

O Vasco teve dois representantes na Seleção Brasileira Sub-18, que ficou com vice-campeonato da Revelations Cup: Andrey Santos e Marlon Gomes. A competição terminou nesta terça-feira, em Celaya, no México. Com isso, o volante teve destaque na vitória sobre a Colômbia por 3 a 2, e celebrou, em sua rede social, os dois gols marcados na partida. - Dois gols com essa camisa histórica…Vivendo um sonho - postou o jogador que cria da base cruz-maltina e uma das grandes esperanças para o futuro do clube.

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A Seleção Brasileira foi vice-campeã da competição, com vitórias sobre Estados Unidos e Colômbia e derrota para o México. Os donos da casa venceram os Estados Unidos, chegaram aos sete pontos e conquistaram o título do torneio. Mais cedo, o Gigante da Colina parabenizou seus dois atletas através do perfil oficial do futebol de base do clube.

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- A Seleção Brasileira Sub-18 encerrou ontem a sua participação na Revelations Cup com uma vitória por 3 a 2 sobre a Colômbia e nosso Menino da Colina Andrey, que marcou duas vezes. Outro vascaíno que esteve em campo foi Marlon Gomes. Parabéns, Meninos! #BaseForte #RaizÉSerVasco - publicou o clube em sua página oficial no twitter referente ao futebol de base.