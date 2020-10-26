Andrey Lopes minimiza perdas por convocação: ‘Mostra o poder do grupo’

– Tanto o Danilo como o Veron tão lá na Seleção Sub-20 pelo trabalho que eles executam aqui no Palmeiras, então fico feliz por eles estarem lá. Enquanto eles não estão aqui, eu lamento. Mesmo sendo um período de treinos da Seleção Sub-20, eu lamento, porque gostaria de contar com eles. Ambos foram titulares contra o Tigre, acho que no jogo contra o Bragantino eles não estarão presentes ainda, mas fico contende de eles estarem lá representando o Palmeiras, assim como o Gabriel Menino e o Weverton na seleção principal. Mostra o poder do grupo do Palmeiras.Além disso, Andrey exaltou Gabriel Menino, jogador polivalente que, mais uma vez, foi convocado pelo técnico Tite, como lateral direito, para as próximas partidas do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022: