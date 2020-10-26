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Andrey Lopes minimiza perdas por convocação: ‘Mostra o poder do grupo’

O auxíliar técnico comentou as ausências de Veron e Danilo, que estão treinando com a Seleção Brasileira Sub-20
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LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 10:00

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 10:00

Crédito: Ricardo Moreira/Fotoarena/Lancepress!
Neste domingo (25), o Palmeiras bateu o Atlético Goianiense por 3 a 0 e, após a partida, o treinador interino da equipe, Andrey Lopes, comentou sobre os desfalques de Danilo e Veron, convocados para a Seleção Brasileira Sub-20:
– Tanto o Danilo como o Veron tão lá na Seleção Sub-20 pelo trabalho que eles executam aqui no Palmeiras, então fico feliz por eles estarem lá. Enquanto eles não estão aqui, eu lamento. Mesmo sendo um período de treinos da Seleção Sub-20, eu lamento, porque gostaria de contar com eles. Ambos foram titulares contra o Tigre, acho que no jogo contra o Bragantino eles não estarão presentes ainda, mas fico contende de eles estarem lá representando o Palmeiras, assim como o Gabriel Menino e o Weverton na seleção principal. Mostra o poder do grupo do Palmeiras.Além disso, Andrey exaltou Gabriel Menino, jogador polivalente que, mais uma vez, foi convocado pelo técnico Tite, como lateral direito, para as próximas partidas do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022:
– O Gabriel Menino foi convocado pra seleção em duas oportunidades na lateral direita. Ele está hoje na lateral direita por ser um atleta tão polivalente e inteligente, então ele pode ficar por lá, brigando com o Mayke e o Marcos Rocha pela posição, e se tiver que ir pro meio não tem problema nenhum, pela inteligência, pelo entendimento de jogo que o Gabriel tem.
O Palmeiras entra em campo novamente na próxima quinta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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