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futebol

Andrey Lopes elogia Abel Ferreira e promete ‘seguir ajudando como auxiliar do Palmeiras’

Em coletiva, Cebola qualificou como 'bom e jovem' o português de 41 anos, que está atualmente no PAOK da Grécia e é o principal alvo do Verdão para a vaga de treinador
...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 22:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 22:32
Em entrevista coletiva concedida na noite desta quinta-feira (29), Andrey Lopes, treinador interino do Palmeiras, falou sobre o cargo de técnico do clube, que está vago e tem Abel Ferreira como principal alvo para assumi-lo:
– O Abel é um treinador jovem, de 41 anos, que fez um trabalho bom no Braga. Independentemente se for ele ou não, o escolhido vai ser recebido da melhor maneira possível. Vou seguir ajudando como auxiliar sem problemas, dando suporte pra ele, porque o importante é o Palmeiras, sendo eu o treinador ou o Abel. O importante é o clube - disse.
Cebolismo?
A diretoria do clube, por sua vez, se movimentou bastante nesse período para selar a contratação de um treinador efetivo. Após a recusa de Miguel Ángel Ramírez, o Alviverde Imponente se aproximou do português Abel Ferreira, atualmente no PAOK, da Grécia. O Verdão já tem um acerto verbal com o técnico e com os gregos, restando apenas a assinatura do vínculo para o anúncio de sua contratação.

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