Andrey fala sobre a felicidade de jogar pelo Coritiba

Uma das contratações do Coritiba para a temporada 2022 é o volante Andrey, que chegou e se adaptou rapidamente ao time de Gustavo Morínigo.

- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO

Na coletiva de imprensa, o meio-campista elogiou o ambiente e falou sobre a felicidade de jogar no Coxa.

‘No Vasco eu já não estava tão feliz, as coisas já não estavam acontecendo como eu queria. Aqui pude ser acolhido, parece que tenho muito tempo de casa’, afirmou, antes de completar:

‘Este é um momento muito importante na minha carreira. Espero manter essa regularidade até o final da temporada’, finalizou.