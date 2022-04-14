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Andrey fala sobre a felicidade de jogar pelo Coritiba

Volante foi um dos reforços do Coxa para a temporada 2022 e recuperou a felicidade...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 18:56

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:56

Uma das contratações do Coritiba para a temporada 2022 é o volante Andrey, que chegou e se adaptou rapidamente ao time de Gustavo Morínigo.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Na coletiva de imprensa, o meio-campista elogiou o ambiente e falou sobre a felicidade de jogar no Coxa.
‘No Vasco eu já não estava tão feliz, as coisas já não estavam acontecendo como eu queria. Aqui pude ser acolhido, parece que tenho muito tempo de casa’, afirmou, antes de completar:
‘Este é um momento muito importante na minha carreira. Espero manter essa regularidade até o final da temporada’, finalizou.
Crédito: Divulgação/AssessoriadeImprensa

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