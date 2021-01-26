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Andrés Rueda vê fim do Transferban até o Mundial, mas adota cautela por reforços para o Santos

Peixe está proibido de contratar pela Fifa desde março do ano passado...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 17:43

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 17:43
Crédito: Andrés Rueda adota cautela por reforlos pa Santos (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
O Santos está proibido de contratar pela Fifa desde março do ano passado. O clube tinha dívidas com Hamburgo, da Alemanha, pela contratação do zagueiro Cléber Reis, com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela contratação do zagueiro Felipe Aguilar, e com o Huachipato, do Chile, pela compra do atacante Soteldo.
>> Veja a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroA situação com o Hamburgo foi resolvida no final do no passado, com o Atlético Nacional na última semana e agora os entendimentos com o Huachipato estão em fase final. Por isso, o presidente Andrés Rueda, em entrevista ao DIÁRIO, deu uma boa notícia ao torcedor do Santos,- Até o Mundial está resolvido - afirmou o dirigente.
O Mundial de Clubes termina no dia 11 de fevereiro. Para participar da competição, o Santos precisa conquistar a Copa Libertadores no próximo sábado, diante do Palmeiras, no Maracanã.Assim que for liberado o transferban, o Santos vai em busca de reforços. No entanto, Andrés Rueda adota cautela ao falar sobre as futuras contratações do clube.- A gente vai fazer contratações pontuais nos setores que a comissão técnica indicar que estamos carentes e não temos como suprir com o que temos na base. Serão contratações muito bem analisadas do lado técnico, do lado médico e financeiro. Não podemos contratar fora das nossas possibilidade financeiras tanto para trazer quanto para pagar salários. Tudo isso vai ser analisado no seu devido momento. Teremos contratações pontuais - afirmou o treinador.
No último domingo, após a derrota para o Goiás, o técnico Cuca citou a necessidade de contratar jogadores para o setor de criação. O Peixe tem Jean Mota para o setor, mas ele não agrada aos torcedores. Na base, Lucas Lourenço tem entrado durante os jogos, se brilho, e Anderson Ceará foi emprestado ao CRB, mas não conseguiu muito espaço na equipe titular.
O Peixe tem também apenas Felipe Jonatan para a lateral esquerda e vai perder Lucas Veríssimo na zaga.

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