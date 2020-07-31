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Andrés ironiza após classificação do Corinthians para semi: 'Quinta força'

Presidente usou seu perfil no Twitter para rebater os críticos do Timão durante a disputa do Campeonato Paulista. Para o mandatário corintiano, a camisa pesou no mata-mata...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 23:54

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 23:54
Crédito: Peter Leone/O Fotográfico/Lancepress!
A presença do Corinthians nas semifinais do Campeonato Paulista causou surpresa em muitos analistas e até mesmo em torcedores, não só na fase de quartas de final, mas também nos dois últimos jogos da fase de grupos, em que o clube tinha poucas chances de ir para o mata-mata. No entanto, essa classificação não surpreendeu o presidente Andrés Sanchez, que utilizou sua rede social para ironizar aqueles que criticaram o Timão na competição.Em post publicado logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, no Morumbi, o mandatário corintiano fez questão de alfinetar aqueles que não acreditavam no sucesso do Alvinegro neste estadual. Para ele, a camisa "pesou" e o time Tiago Nunes "encaixou" nesta fase.
- Quinta força. Disseram até que ia ser rebaixado. Agora estamos aí, time encaixando e a camisa pesando. Faltam três jogos - disse o dirigente. Vale lembrar que o Corinthians voltou da pandemia em situação delicada no Paulistão, correndo alto risco de eliminação e ainda sem ter se livrado do risco de rebaixamento. Eram necessárias duas vitórias (contra Palmeiras e Oeste) e a torcida para que o Guarani não pontuasse em suas partidas (Botafogo-SP e São Paulo). O que parece quase impossível aconteceu e a classificação veio, além disso enfrentou o melhor tima da primeira fase nas quartas e venceu.
Agora, encorpado e com a confiança em alta, o Timão recebe o Mirassol, no próximo domingo, às 16h, na Arena de Itaquera, pela semifinal do Campeonato Paulista. Assim como na fase de quartas de final, o confronto para definir os finalistas do estadual será em jogo único, ou seja, caso a partida termine empatada no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

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