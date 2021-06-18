André prevê dias de paz após vitória do Sport

O Sport enfim respira aliviado no Campeonato Brasileiro. Após três partidas sem vencer, o Leão conseguiu bater o Grêmio pela 4ª rodada da competição e ganhou alguns dias de tranquilidade.
De acordo com o atacante André, o resultado vai dar paz ao elenco e principalmente ao técnico Umberto Louzer.
‘Estávamos precisando da vitória para ter um pouco de paz, para dizer que o grupo está focado e quer o melhor para o Sport. Nosso treinador estava precisando, um cara que está muito junto e às vezes o torcedor dá porrada nele. É uma vitória para a gente, para o treinador, para mostrar que o grupo está focado’.
Na próxima rodada do Brasileirão, o Sport viaja até Caxias do Sul para encarar o Juventude, no Alfredo Jaconi.