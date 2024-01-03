André Moritz, Charles e Dirceu são apresentados no Londrina

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A diretoria do Londrina apresentou na última quinta-feira (27) três reforços para o restante da temporada na Série B do Campeonato Brasileiro: o zagueiro Dirceu e os meio-campistas André Moritz e Charles.

Nas palavras de André, o pensamento é de contribuir para a evolução da equipe na segunda divisão do Brasileirão garantindo, aliás, que se manteve em forma mesmo depois de ter rescindido com o Avaí há pouco menos de um mês:

- Cheguei muito motivado para fazer um grande trabalho no Londrina. Espero que essa reta final de temporada seja de grandes resultados para o Londrina em campo. Estou muito feliz por vestir a camisa de um clube que vem crescendo muito nos últimos anos. Espero contribuir para a evolução da equipe nestes próximos meses. Desde que deixei ao Avaí não deixei de trabalhar a parte física, e isso ajudou muito nestas últimas semanas. Agora é intensificar para evoluir neste sentido para estar 100% o quanto antes.Por sua vez, Dirceu dispensa apresentações ao torcedor do Tubarão já que passou em outras três oportunidades pela equipe do interior paranaense: 2013, 2014 a 2015 e 2017 a 2018. Na somatória até então, ele fez 140 jogos e marcou nove gols.