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Futebol Nacional

André Moritz, Charles e Dirceu são apresentados no Londrina

Atletas chegam em momento onde a equipe vive sequência de resultados na Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2024 às 09:26

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 09:26

Crédito: Lance
A diretoria do Londrina apresentou na última quinta-feira (27) três reforços para o restante da temporada na Série B do Campeonato Brasileiro: o zagueiro Dirceu e os meio-campistas André Moritz e Charles.
Nas palavras de André, o pensamento é de contribuir para a evolução da equipe na segunda divisão do Brasileirão garantindo, aliás, que se manteve em forma mesmo depois de ter rescindido com o Avaí há pouco menos de um mês:
- Cheguei muito motivado para fazer um grande trabalho no Londrina. Espero que essa reta final de temporada seja de grandes resultados para o Londrina em campo. Estou muito feliz por vestir a camisa de um clube que vem crescendo muito nos últimos anos. Espero contribuir para a evolução da equipe nestes próximos meses. Desde que deixei ao Avaí não deixei de trabalhar a parte física, e isso ajudou muito nestas últimas semanas. Agora é intensificar para evoluir neste sentido para estar 100% o quanto antes.Por sua vez, Dirceu dispensa apresentações ao torcedor do Tubarão já que passou em outras três oportunidades pela equipe do interior paranaense: 2013, 2014 a 2015 e 2017 a 2018. Na somatória até então, ele fez 140 jogos e marcou nove gols.
Das contratações, quem tem a situação mais diferenciada é Charles principalmente por seu contrato ser inicialmente em regime de empréstimo vindo do Santa Cruz. Isso porque o atleta de 24 anos de idade está incluso nos planos do clube pernambucano para o próximo ano e só aceitaria se desfazer do mesmo caso o Tubarão decida, em 2020, exercer a opção de compra apresentando proposta interessante ao Santa.

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