André exalta torcida do Fluminense e comemora título do Cariocão: 'É fruto de muito trabalho'

Neste sábado, o Fluminense se sagrou campeão carioca de 2022 após empatar com o Flamengo em 1 a 1 (3 a 1 no placar agregado) no Maracanã, pelo jogo da volta da final. Após a partida, André, um dos destaques do Flu dentro de campo, não escondeu a felicidade pela conquista, exaltou o elenco tricolor e destacou o trabalho empreendido pelo grupo.> ATUAÇÕES: Cano marca gol e Ganso se destaca no título do Fluminense - Primeiramente agradecer a Deus. É fruto de muito trabalho. Desde que eu subi, o elenco veio se fortalecendo, vem trabalhando bastante e, naturalmente, uma hora o título vai vir. É perseverança, é trabalhar o dia a dia. Então, hoje, graças a Deus o título veio. Comemorar bastante e, na segunda-feira, mudar de chave e pensar na Sul-Americana - disse André, à Record TV.