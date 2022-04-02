André exalta torcida do Fluminense e comemora título do Cariocão: 'É fruto de muito trabalho'

Neste sábado, o Fluminense se sagrou campeão carioca de 2022 após empatar com o Flamengo em 1 a 1 (3 a 1 no placar agregado) no Maracanã, pelo jogo da volta da final. Após a partida, André, um dos destaques do Flu dentro de campo, não escondeu a felicidade pela conquista, exaltou o elenco tricolor e destacou o trabalho empreendido pelo grupo.> ATUAÇÕES: Cano marca gol e Ganso se destaca no título do Fluminense - Primeiramente agradecer a Deus. É fruto de muito trabalho. Desde que eu subi, o elenco veio se fortalecendo, vem trabalhando bastante e, naturalmente, uma hora o título vai vir. É perseverança, é trabalhar o dia a dia. Então, hoje, graças a Deus o título veio. Comemorar bastante e, na segunda-feira, mudar de chave e pensar na Sul-Americana - disse André, à Record TV.
André também elogiou a torcida do Fluminense, que esgotou todos os ingressos para apoiar o time no Maracanã. O volante ressaltou o apoio dos tricolores neste sábado e também que o Cariocão 2022 foi seu primeiro título pelo profissional.
- Com certeza (a torcida mexeu muito com meu coração). A torcida, às vezes, fica chateada com a gente porque não desempenhamos o melhor futebol. Mas hoje, com todo mundo gritando... então é um motivo de muita alegria, primeiro título pelo profissional. Daqui para frente é só crescente.
Como André disse, o Fluminense - após festejar o título do Cariocão -, vira a chave para a Sul-Americana. O Tricolor enfrenta o Oriente Petrolero, da Bolívia, na próxima quarta-feira, às 19h15, dentro de casa, pela primeira rodada da competição continental.