André Damaceno comemora volta ao Sub-20 do Fluminense após férias e projeta temporada

Após a eliminação nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior para o Santos, o elenco Sub-20 do Fluminense voltou aos treinamentos no mês de fevereiro. Um dos jogadores que permaneceu no time, o zagueiro André Damaceno, que retornou na última semana, celebrou o último ano na categoria e projetou a temporada.- Foi muito bom poder ter passado alguns dias com a família e conseguir matar a saudade deles. Com certeza volto para a temporada de 2022 totalmente renovado. Meu objetivo no Fluminense, desde que cheguei, sempre foi poder ajudar ao máximo o clube em todos os jogos e lutar por títulos. É muito bom estar aqui de volta. Como meu último ano de Sub-20, sinto que posso ajudar a equipe com experiência. E o torcedor pode ter certeza de que vou dar o meu melhor para estar entre os profissionais um dia - disse.