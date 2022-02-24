André Damaceno comemora volta ao Sub-20 do Fluminense após férias e projeta temporada

Após a eliminação nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior para o Santos, o elenco Sub-20 do Fluminense voltou aos treinamentos no mês de fevereiro. Um dos jogadores que permaneceu no time, o zagueiro André Damaceno, que retornou na última semana, celebrou o último ano na categoria e projetou a temporada.- Foi muito bom poder ter passado alguns dias com a família e conseguir matar a saudade deles. Com certeza volto para a temporada de 2022 totalmente renovado. Meu objetivo no Fluminense, desde que cheguei, sempre foi poder ajudar ao máximo o clube em todos os jogos e lutar por títulos. É muito bom estar aqui de volta. Como meu último ano de Sub-20, sinto que posso ajudar a equipe com experiência. E o torcedor pode ter certeza de que vou dar o meu melhor para estar entre os profissionais um dia - disse.
Neste ano, diversos atletas nascidos entre 2001 e 2022 irão integrar o elenco sub-23, que será acompanhado de perto por Abel Braga. Apesar de ter 20 anos, André ficou no Sub-20, que agora será treinado por Guilherme Torres após a saída de Eduardo Oliveira. Ele estava inscrito na Copinha, mas não chegou a entrar em campo.
André tem uma passagem na base do Corinthians e também no São Caetano, onde estreou como profissional. Ele jogou o Campeonato Paulista Série A2, no qual o Azulão sagrou-se campeão. O jovem realizou 26 partidas com a camisa do clube de Xerém e participou da conquista do título carioca da categoria Sub-20 em 2021.