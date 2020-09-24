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futebol

Anderson Martins é oficializado como novo zagueiro do Bahia

Jogador formado no Vitória estava sem clube desde que rescindiu seu acordo junto ao São Paulo no primeiro semestre...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 08:53

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 08:53
Crédito: Divulgação/Bahia
O técnico Mano Menezes ganhou a sexta peça defensiva no elenco do Bahia com a oficialização feita pelo clube da chegada de Anderson Martins, nome que chega sem custos pelo fato de estar sem equipe desde que rescindiu seu último contrato junto ao São Paulo.
Anderson, que assinou com o Esquadrão até dezembro de 2021, chega para disputar posição em um setor onde já estão Lucas Fonseca, Juninho, Wanderson, Ernando além do jovem Ignacio, dono da melhor média de aproveitamento no plantel.
Apesar de nascido em Fortaleza, o atleta que passou por outras equipes conhecidas do cenário nacional como Vasco e Corinthians (local onde trabalhou com Mano em 2014) teve sua formação e seus primeiros títulos conquistados como integrante da equipe profissional (o tetracampeonato baiano de 2007 a 2010) no arquirrival Vitória.
A previsão do Bahia é fazer a apresentação de Anderson Martins na manhã dessa quinta-feira (24) e aguardar a sua legalização junto ao Boletim Informativo Diário (BID) para que ele efetivamente esteja à disposição para estrear.
Contando com seu mais novo reforço ou não, o Tricolor terá como seu próximo desafio na temporada o jogo que inaugura a 12ª Rodada do Brasileirão frente ao Athletico-PR na Arena da Baixada. O encontro está agendado para acontecer às 19h do próximo sábado (26).

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