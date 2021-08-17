Anderson Daronco apita jogo entre Palmeiras e Cuiabá, no Allianz Parque

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Buscando diminuir a diferença para o Atlético-MG na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo pela competição nacional no próximo domingo, às 11h, no Allianz Parque, pela 17ª rodada, para encarar o Cuiabá, que briga para se distanciar da zona de rebaixamento. A partida terá Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, no comando do apito.

Esta será apenas a segunda vez que o árbitro gaúcho irá trabalhar em um jogo do Verdão como homem principal do apito nesta edição do Brasileirão . A primeira oportunidade aconteceu na rodada de estreia do campeonato, quando o Alviverde perdeu para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã.A comissão de arbitragem será composta por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, nas bandeiras, e Salim Fende Chaves, de São Paul, como quarto árbitro. O VAR do confronto será comandado por Jean Pierre Gonçalves Lima, também do Rio Grande do Sul.