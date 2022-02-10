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Anderson Conceição elogia postura da Portuguesa na vitória do Vasco: 'Sabíamos da dificuldade do jogo'

O experiente defensor analisou o desempenho do Cruz-Maltino na partida  em São Januário.  Ele disse que o técnico Zé Ricardo arrumou o time no segundo tempo...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 00:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 00:42
O Vasco sofreu diante de uma Portuguesa organizada, mas conseguiu vencer por 1 a 0 e sair com os três pontos. Dessa forma, a equipe dormirá na liderança do Campeonato Carioca com 13 pontos. Na saída de campo, o zagueiro Anderson Conceição analisou o desempenho da equipe e ressaltou que Zé Ricardo ajustou a equipe na etapa final. - Sabíamos da dificuldade do jogo. A Portuguesa trabalha bem as linhas, dificulta bastante nosso serviço. No segundo tempo, o Zé (Ricardo) ajeitou nosso time e conseguimos nos impor mais no campo do adversário. Graças a Deus conseguimos sair com a vitória - explicou o defensor.
O Vasco vai dormir na liderança da competição e torce para que o Botafogo tropece no clássico diante do Fluminense, nesta quinta. O jogo contra a Portuguesa foi o primeiro em que os comandados de Zé Ricardo não sofreram gol, apesar da pressão da Lusa no fim.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

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