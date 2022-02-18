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futebol

Anderson Conceição admite dificuldade do Vasco contra o Bangu, mas ressalta: 'Vitória importante'

Zagueiro citou que o duelo foi um verdadeiro jogo de xadrez e o time soube aproveitar e sair com a vitória. Equipe não fez um bom primeiro tempo, mas decidiu o jogo no segundo...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 23:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 23:59
O Vasco voltou a jogar em São Januário e conquistou os três pontos diante de uma aguerrida equipe do Bangu. Na saída de campo, o zagueiro Anderson Conceição elogiou o adversário e disse que esse é o estilo de jogo que a equipe irá enfrentar na disputa da Série B. Para o defensor, o duelo foi um verdadeiro jogo de xadrez com muita paciência. - Vitória importante. Jogar em casa é ter a obrigação de sempre procurar a vitória. Infelizmente a gente não conseguiu ganhar o clássico, mas hoje a gente teve um adversário que trabalhou bem a bola, dificultou nosso jogo. No segundo tempo, o Zé conversou com a gente que era um jogo de xadrez. Uma hora eles iam deixar uma peça errada. E a gente aproveitou, encaixou o gol ali. E teve mais tranquilidade no jogo - disse, e emendou:
- São esses jogos que iremos encontrar na principal competição, que é a Série B. Aqui dentro de casa principalmente. A torcida quer que a gente jogue para frente, mas terão jogos que iremos sofrer para vencer também. Hoje, Graças a Deus saímos com a vitória - ressaltou.
+ ATUAÇÕES: Nene comanda vitória do Vasco sobre o Bangu; Thiago Rodrigues também se destaca
Anderson revelou que a equipe não teve um bom desempenho nos primeiros quarenta e cinco minutos. Mas que voltou melhor e conseguiu encaixar a marcação na etapa final. Com o resultado, o Cruz-Maltino sima 16 pontos e está na terceira colocação.
- Não consegumos encaixar a marcação no primeiro tempo. No segundo, entramos com outra postura, a equipe conseguiu encixar e saímos com a vitória, que é o mais importante - admitiu
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
O próximo compromisso do Vasco na competição será no domingo, às 18h30, contra o Audax Rio, no Raulino de Oliveira. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca.
Crédito: AndersonConceiçãodissequeoVascovoltoumelhornaetapafinaleconquistouavitória(RafaelRibeiro/Vasco

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