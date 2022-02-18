Anderson Conceição admite dificuldade do Vasco contra o Bangu, mas ressalta: 'Vitória importante'

O Vasco voltou a jogar em São Januário e conquistou os três pontos diante de uma aguerrida equipe do Bangu. Na saída de campo, o zagueiro Anderson Conceição elogiou o adversário e disse que esse é o estilo de jogo que a equipe irá enfrentar na disputa da Série B. Para o defensor, o duelo foi um verdadeiro jogo de xadrez com muita paciência. - Vitória importante. Jogar em casa é ter a obrigação de sempre procurar a vitória. Infelizmente a gente não conseguiu ganhar o clássico, mas hoje a gente teve um adversário que trabalhou bem a bola, dificultou nosso jogo. No segundo tempo, o Zé conversou com a gente que era um jogo de xadrez. Uma hora eles iam deixar uma peça errada. E a gente aproveitou, encaixou o gol ali. E teve mais tranquilidade no jogo - disse, e emendou:

- São esses jogos que iremos encontrar na principal competição, que é a Série B. Aqui dentro de casa principalmente. A torcida quer que a gente jogue para frente, mas terão jogos que iremos sofrer para vencer também. Hoje, Graças a Deus saímos com a vitória - ressaltou.

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Anderson revelou que a equipe não teve um bom desempenho nos primeiros quarenta e cinco minutos. Mas que voltou melhor e conseguiu encaixar a marcação na etapa final. Com o resultado, o Cruz-Maltino sima 16 pontos e está na terceira colocação.

- Não consegumos encaixar a marcação no primeiro tempo. No segundo, entramos com outra postura, a equipe conseguiu encixar e saímos com a vitória, que é o mais importante - admitiu

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O próximo compromisso do Vasco na competição será no domingo, às 18h30, contra o Audax Rio, no Raulino de Oliveira. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca.