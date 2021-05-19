Analista de desempenho comandará o Corinthians em 'amistoso de luxo'

O analista de desempenho Fernando Lázaro será o técnico do Corinthians na partida diante do Sport Huancayo (PER), pela quinta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (20), às 21h30. Os corintianos não possuem grandes pretensões na partida, já que estão eliminados com duas rodadas de antecedência.Lázaro comandou os treinamentos do Timão desde a última segunda-feira (14), junto ao observador técnico Mauro da Silva, inclusive a atividade desta quarta-feira (19), última antes do jogo pelo torneio continental.