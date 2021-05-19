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futebol

Analista de desempenho comandará o Corinthians em 'amistoso de luxo'

Já eliminado da Sul-Americana, o Timão cumpre tabela contra o Sport Huancayo (PER). Enquanto não define novo técnico, Fernando Lázaro comanda o clube interinamente...
LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 20:04

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 20:04

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O analista de desempenho Fernando Lázaro será o técnico do Corinthians na partida diante do Sport Huancayo (PER), pela quinta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (20), às 21h30. Os corintianos não possuem grandes pretensões na partida, já que estão eliminados com duas rodadas de antecedência.Lázaro comandou os treinamentos do Timão desde a última segunda-feira (14), junto ao observador técnico Mauro da Silva, inclusive a atividade desta quarta-feira (19), última antes do jogo pelo torneio continental.
O interino comandou uma atividade tática, onde esboçou o provável time titular para encarar o time perunao. O Timão deve iniciar a partida com Cássio; João Victor, Gil e Raul Gustavo; Mandaca, Gabriel (Camacho), Ramiro (Roni), Luan e Lucas Piton; Gustavo Mosquito e Mateus Vital.
Após a demissão de Vagner Mancini no último domingo (16), por conta da derrota por 2 a 0 no clássico contra o Palmeiras, pela semifinal do Paulistão, que culminou na eliminação corintiana do Estadual, a diretoria corintiana busca o novo técnico, tendo Renato Gaúcho como única opção até o momento.

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