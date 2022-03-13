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ANÁLISE: Vitor Pereira indica Corinthians intenso, com meias técnicos e extremos agudos

Na goleada por 5 a 0 sobre a Ponte Preta, no último sábado (12), o treinador português mostrou que não vai abrir mão do jogo ofensivo...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 06:00

Publicado em 13 de Março de 2022 às 06:00

A primeira impressão do torcedor do Corinthians em casa com Vitor Pereira foi a melhor possível. Uma goleada por 5 a 0 com o time sobrando em campo.É bem verdade que a adversária Ponte Preta está longe de ser o time mais competitivo, estando na zona do rebaixamento com total iminência de queda, mas a forma como o Timão se impôs foi completamente diferente aos últimos anos com diversos outros treinadores.
> TABELA - Confira e simule todos os jogos do Corinthians pelo Paulistão> GALERIA - Veja todos os treinadores que passaram pelo Timão
Vítor Pereira viu defeitos no time, relatando em entrevista coletiva após o jogo falta de coordenação na aceleração e desaceleração do time, mas até mesmo o repórter que aqui escreve não reparou em tais falhas, talvez 'hipnotizado' pela postura corintiana no primeiro tempo: letal quando esteve a frente, mas controlando a partida durante o restante do tempo, sem sofrer perigo do adversário.
Na parte tática, Vítor Pereira explicou a única alteração que fez em relação a sua estreia, na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no estádio Morumbi, que aconteceu no último fim de semana, a entrada de Gustavo Mosquito no lugar de Giuliano. De acordo com o treinador, a mudança aconteceu por ele ter observado que a característica de Giuliano é jogando por dentro, na armação de jogadas, e que nas pontas é necessário atletas de velocidade que quebrem as linhas defensivas do adversário indo para cima, e não com linhas de passe, algo que já tem de sobra, com Renato Augusto, Paulinho e Willian.
O Corinthians de Vitor Pereira mostrou também que terá variação tática no decorrer das próprias partidas, mas que no 4-1-4-1 base terá um meio-campo amplamente técnico e capaz de deixar os atacantes constantemente em ótimas condições de marcar gols, ou até mesmo abrindo espaços nas laterais para as chegadas por trás desses próprios meias - foi assim, por exemplo, que surgiu o segundo gol contra a Ponte, marcado por Paulinho. Mas também deu para ver que o time terá extremos agudos e com liberdade para ir para cima dos adversários, como fez Gustavo Mosquito durante todo o primeiro tempo, e até mesmo Adson, de forma mais discreta, na etapa final.
Na entrevista coletiva após a partida diante da Macaca, Vítor Pereira mostrou que quer manter o Timão com uma ideia de jogo ofensiva, pois faz parte da confiança dele, e de todo grupo, na capacidade técnica do elenco.
Na próxima quinta-feira (17) essa ideia será colocada em prova pela primeira vez, em um clássico contra o Palmeiras, que, além de ser o arqurrival corintiano, é o atual bicampeão da Copa Libertadores da América e time a ser batido no futebol brasileiro, e tem como característica uma postura mais reativa, de solidez defensiva, principalmente quando encara adversários de alta qualidade técnica e que costumam propor jogo.
De
Crédito: CorinthiansnãotomouconhecimentodaPontePreta,emItaquera(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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