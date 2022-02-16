Amparado a retrospecto, Flamengo volta a Madureira após nove anos e com valor dos ingressos triplicado

A tabela do Estadual tinha uma experiência raiz prevista para o torcedor carioca do Flamengo, mas o preço "salgado", com a entrada (inteira) custando R$ 120, revoltou rubro-negros nas redes sociais e levou até as organizadas a anunciarem que não comparecerão ao duelo contra o Madureira no Conselheiro Galvão, às 15h30 desta quarta-feira, pela 7ª rodada. Uma mancha no reencontro do clube com o estádio após nove anos.A última vez que o Flamengo esteve no estádio foi no dia 23 de janeiro de 2013, pela Taça Guanabara. Na ocasião, o time da Gávea empatou em 1 a 1 com o Madureira, em jogo com gols de Ibson e Rodrigo Lindoso, sendo que o local estava cheio, com preços bem mais acessíveis: R$ 40 (um terço do valor cobrado para o embate de hoje). A renda foi de R$ 59.660,00.

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Dá para prever que o Estádio Conselheiro Galvão não terá lotação máxima, apesar de proporcionar uma experiência atípica para os flamenguistas por conta do palco, onde o Fla não perde desde abril de 2002, quando saiu derrotado por 3 a 2 para o time do subúrbio carioca.

Desde então, foram três partidas do Flamengo no estádio cuja capacidade máxima é de cerca 8 mil pessoas. No período, ocorreram duas vitórias do Rubro-Negro e um empate (justamente no mais recente encontro entre os clubes citados).

No histórico geral, Flamengo e Madureira já se enfrentaram em 149 oportunidades, com ampla vantagem para o Rubro-Negro: 107 vitórias, 28 empates e 14 derrotas. No Cariocão de 2021, o Flamengo goleou por 5 a 1, no Raulino de Oliveira.

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Para esta tarde, é provável que Paulo Sousa siga rodando o elenco para dar ritmo ao elenco visando a Supercopa do Brasil, no domingo. O LANCE! acompanha o confronto direto de Conselheiro Galvão em Tempo Real.

GOLS: Ibson, 43'/1ºt (0-1); Rodrigo Lindoso, 7'/2ºT (1-1)

MADUREIRA: Márcio, Diego Renan (Leozão), Roberto Júnior, Zé Carlos e Gabriel; Gilson, Rodrigo (Júnior), Ramon, e Índio (Carlinhos); Jean e Derley - Técnico: Alexandre Gama.

FLAMENGO: Felipe; Leonardo Moura, Renato Santos, González e Felipe Dias (Renato); Cáceres, Ibson e Rodolfo (Luiz Antônio); Nixon (Adryan), Hernane e Rafinha - Técnico: Dorival Júnior.