Amparado a ótimo retrospecto, Flamengo recebe o Corinthians em tarde que promete ser histórica

De 16h às 18h deste domingo, o Campeonato Brasileiro pode virar o céu ou o inferno para os dois principais postulantes ao título. Isso porque, pela 36ª rodada, o Flamengo recebe o Corinthians, no Maracanã, enquanto o Internacional visita o Vasco no mesmo horário - às quatro da tarde. O LANCE! transmite ambos os confrontos em Tempo Real. São Januário e Maracanã estão separados por, aproximadamente, quatro quilômetros. Palcos decisivos hoje, os estádios estão próximos assim como a distância do Inter para o Flamengo, que é de apenas um ponto. E o Rubro-Negro seguirá o mantra de encarar o embate da vez como "uma final".
Sem poder oscilar, conforme destacou o uruguaio, o Fla chegara para duelar com o Corinthians amparado a um ótimo retrospecto recente. O Rubro-Negro não perde para o Timão há seis jogos - acumulando um empate e cinco vitórias neste período, sendo que goleou nos dois últimos encontros - por 4 a 1 e 5 a 1, respectivamente.
A vitória por cinco, no turno e em duelo realizado na Arena Corinthians, foi a mais elástica do Flamengo neste Brasileirão. Agora, pela proximidade da reta de chegada, dá para dizer que qualquer triunfo por "meio a zero" será histórico, sobretudo se o Internacional não vencer o Vasco, o que faria com que o clube da Gávea assumisse a liderança pela primeira vez na atual edição.
PROVÁVEL TIME DO FLA
Em prol do topo e pelo octa, Rogério Ceni contará com a volta de Rodrigo Caio e Diego Ribas. Assim, a provável equipe que irá a campo é a seguinte: Hugo Souza; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson, Diego (Gustavo Henrique), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.