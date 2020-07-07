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futebol

Amigo de Jesus diz que treinador tinha acordo com candidato do Barça

Carlos Padrão afirmou que português esteve próximo de ir para o Barcelona em 2015, nas últimas eleições do clube. Amigo acredita que Jesus quer comandar a Seleção Brasileira...

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 11:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2020 às 11:43
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Carlos Padrão, ex-jogador de futebol e amigo pessoal de Jorge Jesus, afirmou em entrevista para a rede de televisão “TSF” que o técnico do Flamengo teria um acordo verbal com um dos candidatos à presidência nas últimas eleições do Barcelona, em 2015. No entanto, Bartomeu foi o vencedor e o português fez a transição do Benfica para o Sporting.- Sobre o Barcelona, sei que houve um candidato a presidente que entrou em contato com Jorge (Jesus) e havia um princípio de acordo, mas perdeu nas últimas eleições. Agora, não sei se há contatos.
O amigo revelou uma conversa que teve com o comandante na última semana e acredita que Jesus tem um sonho ambicioso para o futuro.
- A única coisa que posso dizer é minha opinião. Está preparado para ser treinador da Seleção Brasileira. Ser técnico do Brasil e ser o primeiro estrangeiro no cargo é melhor do que treinar o Real Madrid, Barcelona, Benfica ou Porto.
Jorge Jesus possui contrato com o Flamengo até a metade de 2021, mas sofre grande assédio das Águias desde a demissão do técnico Bruno Lage. Ainda assim, a diretoria do Flamengo confia que o português irá honrar com o compromisso firmado com o clube da Gávea. Nenhuma proposta oficial chegou para o presidente Rodolfo Landim, mas caso o Benfica cubra o valor da multa estabelecida no vínculo, a decisão estará nas mãos do treinador.

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