Amigo de Jesus diz que treinador tinha acordo com candidato do Barça

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Carlos Padrão, ex-jogador de futebol e amigo pessoal de Jorge Jesus, afirmou em entrevista para a rede de televisão “TSF” que o técnico do Flamengo teria um acordo verbal com um dos candidatos à presidência nas últimas eleições do Barcelona, em 2015. No entanto, Bartomeu foi o vencedor e o português fez a transição do Benfica para o Sporting.- Sobre o Barcelona, sei que houve um candidato a presidente que entrou em contato com Jorge (Jesus) e havia um princípio de acordo, mas perdeu nas últimas eleições. Agora, não sei se há contatos.

O amigo revelou uma conversa que teve com o comandante na última semana e acredita que Jesus tem um sonho ambicioso para o futuro.

- A única coisa que posso dizer é minha opinião. Está preparado para ser treinador da Seleção Brasileira. Ser técnico do Brasil e ser o primeiro estrangeiro no cargo é melhor do que treinar o Real Madrid, Barcelona, Benfica ou Porto.