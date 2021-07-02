América-MG x Santos: prováveis escalações, onde assistir e desfalques

Santos e América Mineiro voltam a se enfrentar nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro após dois anos. E as equipes se encontram em momentos diferentes na competição, que estrará na nona rodada. O Peixe está na sétima colocação, com com 12 pontos, mas não venceu ainda como visitante. Já o Coelho está em 16º lugar, com seis pontos, e não triunfou como mandante.Na temporada completa, o Alvinegro só venceu duas vezes fora de casa: contra o San Lorenzo, na Argentina, por 3 a 1, ainda na fase preliminar da Copa Libertadores, e diante do Cianorte, no Paraná, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ao todo, são nove derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias nos 15 jogos como visitante na temporada.Para o confronto no estádio Independência, o Peixe não contará com Kaio Jorge, que passará por um controle de carga durante o fim de semana para minimizar os riscos de lesões. Alison e John, com problemas no joelho, também estão fora do duelo, assim como o zagueiro Luan Peres, que negocia sua transferência para o futebol francês.Já o time do América não conta com Marlon, Gustavo, Ademir e Kawê, todos entregues ao departamento médico do clube. Comandado agora por Vagner Mancini, o Coelho vem embalado para o confronto por ter vencido o seu último jogo, fora de casa, contra o Bahia (4x3).FICHA TÉCNICAAMÉRICA-MG X SANTOS
Data e hora: 03 de julho de 2021, às 19h (horário de Brasília)Local: Estádio IndependênciaÁrbitro: Denis da Silva Ribeiro SerafimAssistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo FerreiraÁrbitro de vídeo (VAR): Flávio Henrique Barroca
AMÉRICA: Matheus Cavichioli; Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura e Marcelo Toscano; Felipe Azevedo, Ribamar e Rodolfo. Técnico: Vagner Mancini
SANTOS: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo (Lucas Braga). Técnico: Fernando Diniz