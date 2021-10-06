Ambulantes comemoram retorno da torcida e do comércio na Neo Química Arena: 'Saudade grande'

Crédito: Pedro Alvarez

A noite desta terça-feira (5) marcou o retorno da Fiel torcida à Neo Química Arena após mais de um ano e meio de jogos sem público. Antes da partida entre Corinthians e Bahia, os arredores do estádio voltaram a ficar cheios e, por consequência, os vendedores ambulantes e as barracas de comida reapareceram.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Embora nesta primeira etapa de permissão de público pelo Governo de São Paulo a ocupação dos estádios esteja restrita a 30% da capacidade, a movimentação foi significativa.

Nas barracas, houve grande movimento e filas. Os comerciantes sequer conseguiam se manifestar à reportagem devido ao ritmo frenético de consumidores presentes.

Em meio às opções de alimentação, bebidas, camisas, bandeiras, fantoches e diversos produtos disponibilizados à torcida corintiana, o comércio efervesceu e deu um alívio aos vendedores que não compareciam aos ambientes próximos à Arena desde o início do ano passado.

Um dos ambulantes presentes, José Eduardo, 45, falou sobre a volta do público ao estádio e os efeitos no fluxo dos arredores da Arena. O vendedor, que também é torcedor do Corinthians, comemorou o retorno.

- Sem comentários. Os caras estavam com muita vontade, uma saudade grande. Sou corintiano também, pena que não é 100% (de ocupação permitida), mas daqui a pouco, logo logo, em novembro, a nação já está em peso para a alegria dos jogadores e da torcida - disse sobre a volta.

Apesar do movimento intenso, José Eduardo afirmou que, em tempos normais, com 100% da ocupação permitida, o fluxo era ainda mais intenso, tendo mais torcedores nos arredores consumindo com os ambulantes e as barracas.

- Se estivesse 100% aqui já estava lotado de corintianos. Se com 30% está assim já... com todo mundo ficaria ainda mais - afirmou o comerciante.O comércio, porém, passou por momentos difíceis desde que o público foi impedido de comparecer aos estádios. José Eduardo falou da dificuldade pelas quais os vendedores passaram no período.

- Foi muito ruim, a torcida apenas on-line, não tinha apoio, não tinha ninguém. Para nós (vendedores), foi muito ruim, não tinha nada, foi bem difícil - avaliou sobre o período sem torcedores nos estádios.