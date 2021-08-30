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Alvo para a lateral: Botafogo monitora Carlinhos, do Fortaleza

Após lesão de Hugo, Alvinegro vai ao mercado e já manifestou interesse em contar com lateral-esquerdo do Leão até o fim da Série B do Brasileirão...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 12:36
Crédito: Luan Erick/Fortaleza EC
O Botafogo está ativo no mercado. Após manifestar interesse em Luiz Henrique, o Alvinegro deve ir atrás de outro jogador do Fortaleza. Trata-se de Carlinhos, lateral-esquerdo de 34 anos. Caso se confirme, o atleta deve defender o Glorioso até o fim da Série B do Brasileirão.
A diretoria do Glorioso já monitorava uma opção para a lateral-esquerda desde a semana passada, como o LANCE! adiantou, por conta da lesão de Hugo, que vai perder o restante do Campeonato Brasileiro por conta de uma lesão na clavícula.
O defensor do Leão aparece como o principal alvo do Glorioso. Sem espaço com Juan Pablo Vojvoda atualmente, ele trabalhou com Enderson Moreira no próprio Fortaleza e no América-MG e possui o aval do treinador.Em termos contratuais, a questão é bem parecida com a de Luiz Henrique: o Botafogo entrou em contato com os empresários do jogador manifestando o desejo de contar com ele, os agentes então repassaram o pedido ao Fortaleza, que deu sinal verde justamente porque os atletas estão sem espaço, mas ainda não há nenhum tipo de proposta oficial.
Quando - e se - chegar o contato oficial, o Leão não vai oferecer dificuldades para que o negócio seja concretizado e então tudo deve ser apenas questão de tempo para acontecer.

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