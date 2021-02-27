Alvo do Vasco, Marcelo Cabo recebeu outra oferta do Cruz-Maltino há dois meses. Entenda

Crédito: Se acertar com o Vasco desta vez, Marcelo Cabo viverá o ponto mais alto de sua carreira (Ailton Cruz/ASCOM CRB

O Vasco vive momentos de busca e negociação por um novo técnico. Um deles é Marcelo Cabo, conforme admitido pelo diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro. Se for ele o escolhido, será o primeiro grande clube da carreira do treinador. Mas não será a primeira vez que ele recebe oferta do Cruz-Maltino.E não faz muito tempo. Quando Ricardo Sá Pinto foi demitido, nos últimos dias do ano passado, ele recebeu uma proposta do Cruz-Maltino. Na ocasião, ele preferiu continuar no Atlético-GO, que terminaria o Campeonato Brasileiro classificado para a Copa Sul-Americana.

O Vasco, então, foi atrás de Zé Ricardo, que também rejeitou assumir o time de São Januário para os 12 jogos finais. A diretoria ouviu outro "não". Foi então que o nome de Vanderlei Luxemburgo voltou à pauta.

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Marcelo Cabo é, novamente, um dos favoritos a assumir o comando do time vascaíno. Envolvido na final estadual neste final de semana, ele segue em silêncio, mas deve haver novidades logo em seguida.

Outro ex-alvoOutro técnico cujo nome foi especulado para assumir o Vasco atual é o de Tiago Nunes. Este, também pelos salários recentes, é mais difícil para os planos cruz-maltinos e, realmente, não foi procurado até o momento. Diferentemente do ano passado, quando foi sondado, assim como Cabo.