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Alvo do Vasco, Marcelo Cabo recebeu outra oferta do Cruz-Maltino há dois meses. Entenda

Técnico preferiu ficar no Atlético-GO a substituir Ricardo Sá Pinto. Clube tentou Zé Ricardo e fechou com Vanderlei Luxemburgo. Negócio, desta vez, tem mais chances de ser selado...
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Publicado em 

27 fev 2021 às 08:30

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 08:30

Crédito: Se acertar com o Vasco desta vez, Marcelo Cabo viverá o ponto mais alto de sua carreira (Ailton Cruz/ASCOM CRB
O Vasco vive momentos de busca e negociação por um novo técnico. Um deles é Marcelo Cabo, conforme admitido pelo diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro. Se for ele o escolhido, será o primeiro grande clube da carreira do treinador. Mas não será a primeira vez que ele recebe oferta do Cruz-Maltino.E não faz muito tempo. Quando Ricardo Sá Pinto foi demitido, nos últimos dias do ano passado, ele recebeu uma proposta do Cruz-Maltino. Na ocasião, ele preferiu continuar no Atlético-GO, que terminaria o Campeonato Brasileiro classificado para a Copa Sul-Americana.
O Vasco, então, foi atrás de Zé Ricardo, que também rejeitou assumir o time de São Januário para os 12 jogos finais. A diretoria ouviu outro "não". Foi então que o nome de Vanderlei Luxemburgo voltou à pauta.
-> Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro
Marcelo Cabo é, novamente, um dos favoritos a assumir o comando do time vascaíno. Envolvido na final estadual neste final de semana, ele segue em silêncio, mas deve haver novidades logo em seguida.
Outro ex-alvoOutro técnico cujo nome foi especulado para assumir o Vasco atual é o de Tiago Nunes. Este, também pelos salários recentes, é mais difícil para os planos cruz-maltinos e, realmente, não foi procurado até o momento. Diferentemente do ano passado, quando foi sondado, assim como Cabo.
Só que Tiago Nunes substituiria Ramon Menezes, em outubro. Na ocasião, Tiago estava há um mês demitido pelo Corinthians quando recusou o emprego no Rio.

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