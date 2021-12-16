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futebol

Alvo do Santos, meia Richard tem permanência no Corinthians solicitada

Meia foi devolvido após empréstimo ao Athletico-PR no fim do outubro, mas volta a fazer parte dos planos do Timão, frustrando o Peixe, que estava interessado no jogador...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 18:29

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 18:29

Até o então fora dos planos do Corinthians para a próxima temporada, o volante Richard voltou a pauta da comissão técnica e deve permanecer no clube em 2022, não sendo emprestado, nem negociado. A informação foi inicialmente publicada pelo UOL e confirmada pela reportagem do LANCE!.
Equipes como o Santos monitoravam a situação do jogador, que desde que chegou ao Timão, em 2019, não correspondeu e acumulou empréstimos para Vasco e Athletico-PR.
O estafe do atleta já foi comunicado do desejo do Corinthians em manter o jogador no plantel. No entanto, o desejo de Richard é jogar e a sua posição é extremamente concorrida, principalmente com a chegada de Paulinho ao clube, na última quarta-feira (15).
Além de Richard e Paulinho, o Timão tem outros volantes no elenco como Gabriel, Cantillo, Du Queiroz, Xavier, Roni e até mesmo Renato Augusto e Giuliano, que jogam pelo setor central, onde Richard também pode atuar.
POLÊMICA RECENTE
No fim de outubro, Richard foi devolvido pelo Athletico-PR ao Corinthians. O Furacão alegou ato de indisciplina, dizendo que o atleta deixou a Arena da Baixada sem autorização após ser substituído durante o jogo contra o Fluminense, no último dia 17 de outubro. Posteriormente, o atleta teve que retornar ao estádio, por ter sido sorteado para o exame antidopping.
Richard, por sua vez, se defende dizendo que não houve indisciplina e que foi autorizado por pessoas do clubes a deixar o local da partida na ocasião.
Crédito: Richardtemapenas19jogosdisputadoscomacamisadoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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