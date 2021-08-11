Alvo do exterior, Everton Ribeiro quer seguir 'sonhando' por muito tempo: 'É muito bom ser Flamengo'

O sucesso no futebol brasileiro, invariavelmente, vai despertar o interesse de clubes do exterior. Não é diferente no caso de Everton Ribeiro, um dos principais nomes do Flamengo nas últimas temporadas. Apesar de estar no radar de clubes do exterior e receber ofertas para deixar o clube nas últimas janelas, o camisa 7 garante que quer seguir "sonhando" pelos próximos anos.

Em janeiro deste ano, o Al Nasr, dos Emirados Árabes, entrou em contato com a diretoria da Gávea e demonstrou interesse no jogador, mas não fez uma oferta que atendesse às pretensões do clube. Antes em julho de 2020, outros times do país haviam procurado o Flamengo, mas também não houve acordo.Totalmente adaptado ao Rio de Janeiro e ambientado ao Flamengo, Everton Ribeiro vê a permanência no Rubro-Negro como um trunfo para conquistar uma vaga entre os convocados de Tite para a Copa do Mundo de 2022, em Qatar. Como o próprio camisa 7 afirmou ao LANCE!, a sequência na Seleção Brasileira passa pelo bom desempenho em campo vestindo o Manto Sagrado.