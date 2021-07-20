Alvo do Corinthians, Róger Guedes foi responsável direto por mais de um terço dos gols de seu time na China

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O Corinthians está interessado na contratação de Róger Guedes e é um dos principais concorrentes a garantir o jogador quando (e se) ele rescindir o contrato com o Shandong Luneng, da China. Por lá, o atacante atuou por quase três temporadas e foi responsável direto por mais de um terço dos gols que sua equipe marcou nas partidas em que ele esteve em campo no período.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Contratado pelos chineses em meados de 2018, Róger disputou 53 jogos durante esses três últimos anos e marcou 27 gols, além de ter dado dez assistências para os companheiros marcarem. Números expressivos, que juntos o fazem ter participado diretamente de 37 tentos da equipe.

Nesses 53 duelos em que o atacante esteve em campo, o Shandong Luneng marcou 102 gols, ou seja, 37 deles teve o "dedo" do brasileiro, o que representa 36,27% do total, mais de um terço. Em outras palavras, a cada três gols marcados nesses jogos, pelo menos um foi com contribuição de Róger Guedes.O jovem de 24 anos, porém, não atua desde 19 de dezembro de 2020, há exatamente sete meses, quando conquistou o título da Copa da China, seu único título no país. Já seu último gol, por exemplo, aconteceu alguns dias antes, em 6 de dezembro, marcando três de uma vez na semifinal do torneio.

A temporada de 2020, aliás, foi a melhor de Róger na China. Foram 17 jogos e 12 gols, média de 0,71 por partida. Se somarmos o número de assistências (2) serão 14 participações em 17 duelos, média de 0,82 por jogo. Índices bastante alto e bem recentes, apesar do tempo sem entrar em campo de lá para cá.

Apesar de o nível técnico do futebol chinês ser reconhecidamente bem abaixo do brasileiro, a diretoria corintiana acredita que Guedes é o reforço ideal para o clube, que há tempos procura um homem de velocidade que possa atuar pelo lado do campo. Além disso, é o tipo de jogador que veste a camisa e chega para ser titular, sem precisar que a "aposta" dê certo como aconteceu recentemente.

Embora exista quem diga que já está tudo certo entre clube e estafe do jogador, a ala mais cautelosa sobre o tema prefere evitar cravar qualquer acerto, até porque a rescisão na China ainda não saiu e tende a ser dura. Mesmo assim, os corintianos seguem otimistas por um desfecho positivo.

Confira os números de Róger Guedes no Shandong Luneng:

Temporada 2018 (19 gols do Shandong com Róger em campo)839 minutos10 jogos2 gols (0,2 por jogo)2 assistências4 participações (0,4 por jogo) - 21% do total

Temporada 2019 (45 gols do Shandong com Róger em campo)2021 minutos26 jogos13 gols (0,5 por jogo)6 assistências19 participações (0,73 por jogo) - 42,2% do total

Temporada 2020 (38 gols do Shandong com Róger em campo)1444 minutos17 jogos12 gols (0,71 por jogo)2 assistências14 participações (0,82 por jogo) - 36,8% do total