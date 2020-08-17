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futebol

Alvo do Botafogo, Mikel se prepara para assinar com Stoke City

Volante nigeriano está sem clube desde que deixou o Trabzonspor em março por conta de sua preocupação em relação a continuidade do Campeonato Turco durante a pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 11:52

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 11:52

Crédito: Mikel jogou no CHelsea durante 11 temporadas (Divulgação
Alvo do Botafogo no início do ano, o meio-campista Obi Mikel, ex-Chelsea, está prestar a assinar contrato com o Stoke City em uma transferência sem custos após ter deixado o Trabzonspor em março. O nigeriano de 33 anos foi flagrado no complexo do clube inglês para a realização de exames médicos. O contrato deve ser de apenas uma temporada.
O experiente jogador tem a experiência de ter jogado durante mais de 11 temporadas no futebol inglês, entre Chelsea e Middlesbrough. O atleta também tem um bom cartel de títulos com o clube londrino, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, duas Premier Leagues, três Copas da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa.
Apesar de ter atuado em 23 partidas na última temporada pelo clube turco, Mikel entrou em um acordo com a diretoria para deixar a equipe devido a sua preocupação com a continuidade do campeonato local em meio a pandemia da Covid-19. O anúncio da contratação pode ser feito ainda nesta segunda-feira.

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