Alvo do Botafogo, Mikel se prepara para assinar com Stoke City

Crédito: Mikel jogou no CHelsea durante 11 temporadas (Divulgação

Alvo do Botafogo no início do ano, o meio-campista Obi Mikel, ex-Chelsea, está prestar a assinar contrato com o Stoke City em uma transferência sem custos após ter deixado o Trabzonspor em março. O nigeriano de 33 anos foi flagrado no complexo do clube inglês para a realização de exames médicos. O contrato deve ser de apenas uma temporada.

O experiente jogador tem a experiência de ter jogado durante mais de 11 temporadas no futebol inglês, entre Chelsea e Middlesbrough. O atleta também tem um bom cartel de títulos com o clube londrino, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, duas Premier Leagues, três Copas da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa.