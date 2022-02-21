Alo, Nação! Saiba como comprar ingresso para ver o Flamengo contra o Botafogo

Passado o frustrante vice na Supercopa do Brasil, o Flamengo tem como próximo compromisso o duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 20h, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. A partida será realizada no Estádio Nilton Santos, e o torcedor rubro-negro terá que pagar a partir de R$25 para assistir ao clássico no setor destinado ao clube.O Botafogo, mandante, já informou que a carga disponível para o jogo é de 24.999 ingressos. Adquira a entrada aqui.

> Veja a tabela do Cariocão

Confira outras informações específicas para o torcedor visitante:

VALORES DOS INGRESSOS:

SETOR OESTE INFERIOR – FLAMENGO (ACESSO PELO SETOR OESTE)

Inteira – R$60Meia – R$30

SETOR OESTE SUPERIOR – FLAMENGO (ACESSO PELO SETOR LESTE)

Inteira – R$50Meia – R$25

ATENÇÃO: Sócios dos dois times possuem 50% de desconto no valor do ingresso (meia-entrada)

PONTO DE VENDA FÍSICA – FLAMENGO

Gávea - Balcão ao lado do Setor de cobrançaAvenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 21/02/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 22/02/2022 – Horário de 10h às 17h.

Gávea - Bilheteria externaPraça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 21/02/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 22/02/2022 – Horário de 10h às 17h.

IMPORTANTE: Por orientações de segurança, NÃO HAVERÁ venda física de ingressos no dia da partida. A VENDA ONLINE SEGUE NORMAL ATÉ O HORÁRIO DO JOGO.

COMPROVAÇÃO VACINAL

A comprovação da vacinação é obrigatória se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação do Passaporte da Vacina do Rio de Janeiro (carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS), juntamente com um documento oficial com foto.

50 anos ou mais: Exigida a Dose de reforço18 a 49 anos: Exigida a Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso tenha 4 meses ou mais da segunda dose)

Importante: O torcedor que não que estiver em dia com o cronograma vacinal do Rio de Janeiro estará automaticamente INABILITADO a acessar o jogo.

GRATUIDADE

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.

Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, deverão realizar o resgate da entrada, exclusivamente, na terça-feira (22/02) das 10h às 17h nos pontos de venda do Estádio Nilton Santos e de General Severiano para a torcida do Botafogo e no ponto de venda da Gávea para a torcida visitante. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.