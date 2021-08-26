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'Alma e Coração!': Conmebol divulga documentário do bicampeonato do Palmeiras na Libertadores

Com quatro episódios e histórias dos campeões, produção será lançada em setembro...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
No dia em que o Palmeiras celebra seus os 107 anos, a Conmebol divulgou o lançamento da série documental 'A Glória Eterna, Alma e Coração'. Serão quatro episódios a respeito da jornada campeã e conquista do título da Libertadores de 2020. A estreia será em setembro, nos canais oficiais da entidade no Facebook e YouTube.
Palmeiras emprestou Lucas Lima ao Fortaleza: veja 24 bons jogadores que “estão encostados” no futebol brasileiro
A produção conta a trajetória alviverde dentro da competição intercontinental desde 1961, explicando o porquê da obsessão pela taça mais desejada da América do Sul. Histórias como a de Danilo, que previu o lance do gol feito por Breno Lopes, bastidores da campanha, entrevistas exclusivas com Abel e outros personagens também estarão presentes no material.
No trailer oficial publicado nesta quinta-feira (26), Abel Ferreira, Rony, Felipe Melo e Danilo aparecem comentando sobre o momento histórico vivido com a camisa alviverde.
Veja a tabela completa do BrasileirãoEm busca do terceiro troféu da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG na semifinal da competição. Os jogos estão marcados para os dias 21 e 28 de setembro no Allianz Parque e Mineirão, respectivamente.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Confira:

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