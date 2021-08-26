'Alma e Coração!': Conmebol divulga documentário do bicampeonato do Palmeiras na Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

No dia em que o Palmeiras celebra seus os 107 anos, a Conmebol divulgou o lançamento da série documental 'A Glória Eterna, Alma e Coração'. Serão quatro episódios a respeito da jornada campeã e conquista do título da Libertadores de 2020. A estreia será em setembro, nos canais oficiais da entidade no Facebook e YouTube.

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A produção conta a trajetória alviverde dentro da competição intercontinental desde 1961, explicando o porquê da obsessão pela taça mais desejada da América do Sul. Histórias como a de Danilo, que previu o lance do gol feito por Breno Lopes, bastidores da campanha, entrevistas exclusivas com Abel e outros personagens também estarão presentes no material.

No trailer oficial publicado nesta quinta-feira (26), Abel Ferreira, Rony, Felipe Melo e Danilo aparecem comentando sobre o momento histórico vivido com a camisa alviverde.

Veja a tabela completa do BrasileirãoEm busca do terceiro troféu da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG na semifinal da competição. Os jogos estão marcados para os dias 21 e 28 de setembro no Allianz Parque e Mineirão, respectivamente.

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