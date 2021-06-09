Allianz Parque realiza tour especial no Dia da Paixão Palmeirense

Para comemorar mais um aniversário da conquista do Paulistão em 1993, no dia 12 de junho, o Allianz Parque promoverá um tour especial, que conta com a presença do jornalista Mauro Beting como anfitrião.Neste, os palmeirenses presentes, além do tour, ouvirão histórias especiais contadas por Mauro sobre a campanha alviverde no Campeonato Paulista há 28 anos, quando o Verdão bateu o Corinthians ma final da competição e findou um jejum de títulos de 17 anos.