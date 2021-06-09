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Allianz Parque realiza tour especial no Dia da Paixão Palmeirense

Novidade contará com a presença do jornalista Mauro Beting e custará R$70
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LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 09:30

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 09:30

Crédito: Divulgação/Palmeiras
Para comemorar mais um aniversário da conquista do Paulistão em 1993, no dia 12 de junho, o Allianz Parque promoverá um tour especial, que conta com a presença do jornalista Mauro Beting como anfitrião.Neste, os palmeirenses presentes, além do tour, ouvirão histórias especiais contadas por Mauro sobre a campanha alviverde no Campeonato Paulista há 28 anos, quando o Verdão bateu o Corinthians ma final da competição e findou um jejum de títulos de 17 anos.
A atração, com duração de 90 minutos, terá início no dia 12 de junho, às 10h30 (horário de Brasília) e custará R$70 aos participantes. Os ingressos podem ser obtidos através da plataforma Sympla.

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