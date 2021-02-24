Allianz Parque promove ‘Final em casa’ com transmissão da final da Copa do Brasil com Palmeiras

Crédito: Twitter/Palmeiras

O Palmeiras começa a decidir a Copa do Brasil contra o Grêmio no próximo domingo (28), em Porto Alegre, e o torcedor poderá acompanhar o jogo de ida no telão do Allianz Parque.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras lança novas camisas 1 e 2 para 2021. Veja fotos em galeria! O evento denominado ‘Final em casa’ contará com as presenças de Velloso e Marcos Assunção, campeões da Copa do Brasil pelo Verdão em 1998 e 2012, respectivamente. O bate-papo pré-jogo terá a apresentação de Marcos Costi, a voz do Allianz. Haverá sorteio de brindes, entre eles, camisas autografadas pelo elenco campeão da Copa Libertadores da América.