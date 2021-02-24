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Allianz Parque promove ‘Final em casa’ com transmissão da final da Copa do Brasil com Palmeiras

Evento acontece no próximo domingo (28) com presença de ex-jogadores
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Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 08:00
Crédito: Twitter/Palmeiras
O Palmeiras começa a decidir a Copa do Brasil contra o Grêmio no próximo domingo (28), em Porto Alegre, e o torcedor poderá acompanhar o jogo de ida no telão do Allianz Parque.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras lança novas camisas 1 e 2 para 2021. Veja fotos em galeria! O evento denominado ‘Final em casa’ contará com as presenças de Velloso e Marcos Assunção, campeões da Copa do Brasil pelo Verdão em 1998 e 2012, respectivamente. O bate-papo pré-jogo terá a apresentação de Marcos Costi, a voz do Allianz. Haverá sorteio de brindes, entre eles, camisas autografadas pelo elenco campeão da Copa Libertadores da América.
A capacidade do evento é para duas mil pessoas, divididas em mesas para quatro pessoas e com distância de dois metros, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde, além de outros protocolos de segurança. Os ingressos vão de R$ 360 a R$ 600.

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