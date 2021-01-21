Alívio no vestiário: assista aos bastidores da vitória do Flamengo sobre o Goiás

O Flamengo quebrou uma sequência de três jogos sem vitória ao derrotar o Goiás, no Serrinha, na última segunda-feira e em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o ambiente mais leve e suavizou a pressão em cima de Rogério Ceni, em meio à briga pelo título. Assista acima ao vídeo dos bastidores do triunfo recente - por 3 a 0.
> Confira a nota dos jogadores do Flamengo na vitória em Goiânia
Percebe uma sensação de alívio no elenco do Rubro-Negro, que havia saído do G4 no fim de semana, antes de ir a campo, e sofrido com protestos e cobranças da torcida na semana passada, em frente ao Ninho do Urubu.
SITUAÇÃO DO FLAMENGO NA TABELA
> Flamengo de volta ao G-4: veja e simule a tabela do BrasileirãoNa quarta colocação, com 52 pontos, o Flamengo está a cinco do líder São Paulo e tem um jogo a menos em relação ao rival. Caso vença Palmeiras e Athletico, o Rubro-Negro pode assumir a liderança da competição no fim de semana, dependendo dos outros resultados das próximas rodadas.