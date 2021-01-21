Alívio no vestiário: assista aos bastidores da vitória do Flamengo sobre o Goiás

O Flamengo quebrou uma sequência de três jogos sem vitória ao derrotar o Goiás, no Serrinha, na última segunda-feira e em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o ambiente mais leve e suavizou a pressão em cima de Rogério Ceni, em meio à briga pelo título. Assista acima ao vídeo dos bastidores do triunfo recente - por 3 a 0.

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Percebe uma sensação de alívio no elenco do Rubro-Negro, que havia saído do G4 no fim de semana, antes de ir a campo, e sofrido com protestos e cobranças da torcida na semana passada, em frente ao Ninho do Urubu.

SITUAÇÃO DO FLAMENGO NA TABELA