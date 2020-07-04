Alívio! Coritiba quita salário atrasado do elenco

Após fechar o contrato dos direitos de transmissão com a Rede Globo, a diretoria do Coritiba colocou o dinheiro no bolso e quitou os salários do elenco referente ao mês de maio, segundo da Rádio Transamérica.
Publicado em 04 de Julho de 2020 às 20:49
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