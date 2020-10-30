Alisson sobre entrada de Pickford em Van Dijk: 'Movimento desnecessário'

No último dia 17 de outubro, no clássico de Liverpool, o zagueiro Van Dijk sofreu uma forte entrada do goleiro Jordan Pickford e rompeu o ligamento cruzado do joelho. Em entrevista ao veículo inglês Sky Sports, o goleiro Alisson comentou o lance e afirmou que o movimento de Pickford foi desnecessário. - Naquele momento, com certeza, não era um movimento necessário. Pensando na minha mente, quando eu vou para uma situação dessa, eu vou para terminar, porque se eu for muito fraco, o adversário pode marcar. Mas cada um tem seu próprio caminho. Não concordo com isso, todos podem ver isso. Foi um momento e movimento desnecessários.