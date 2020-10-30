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futebol

Alisson sobre entrada de Pickford em Van Dijk: 'Movimento desnecessário'

Em entrevista a canal inglês, goleiro do Liverpool comenta o lance que causou o rompimento do joelho de Van Dijk...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 15:09
Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
No último dia 17 de outubro, no clássico de Liverpool, o zagueiro Van Dijk sofreu uma forte entrada do goleiro Jordan Pickford e rompeu o ligamento cruzado do joelho. Em entrevista ao veículo inglês Sky Sports, o goleiro Alisson comentou o lance e afirmou que o movimento de Pickford foi desnecessário. - Naquele momento, com certeza, não era um movimento necessário. Pensando na minha mente, quando eu vou para uma situação dessa, eu vou para terminar, porque se eu for muito fraco, o adversário pode marcar. Mas cada um tem seu próprio caminho. Não concordo com isso, todos podem ver isso. Foi um momento e movimento desnecessários.
Van Dijk passou por cirurgia no joelho, nesta sexta-feira, e iniciará o longo processo de recuperação. O Liverpool não deu prazo de retorno, mas devido à gravidade da lesão, a estimativa é que o zagueiro perca o restante da temporada. Sobre isso, Alisson admitiu que Van Dijk será um desfalque importante.
- Perder Virgil (Van Dijk) é enorme, não podemos negar. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Eu só quero uma recuperação rápida e perfeita para ele. Sentiremos falta dos cabeceios de Virgil, mas isso vai provar a força de nossa equipe.

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