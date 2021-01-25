Alison volta aos treinos e vive expectativa por teste PCR

O volante Alison retornou aos treinamentos no CT Rei Pelé nesta segunda-feira, depois de cumprir o isolamento social obrigatório de 10 dias por conta da COVID-19. O atleta já passou pelos exames clínicos e fisiológicos e deve ser liberado para jogar a grande final da Copa Libertadores.Mas a presença de Alison não depende exclusivamente do Santos. O protocolo da Conmebol é diferente do da CBF e é necessário o teste PCR negativo para a o volante ser liberado para a decisão contra o Palmeiras. A última bateria de testes antes da final deve ser feita nesta terça-feira, antes da viagem para o Rio de Janeiro.Além da preocupação com Alison, o Santos vive a expectativa de não ter mais nenhum atleta contaminado para a partida. Na última testagem, feita no final de semana para o Brasileirão, nenhum jogador foi afastado.A final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras será disputada no próximo sábado, dia 30 de janeiro, no Maracanã. A decisão da competição é em jogo único.