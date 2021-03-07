Alison foge de desculpas após goleada sofrida pelo Santos: 'Difícil explicar'

A estreia de Ariel Holan no comando do Santos foi longe do esperado. O Peixe acabou sendo goleado pelo São Paulo, levando quatro gols apenas no segundo tempo. Na saída do gramado, o capitão Alison deu entrevista ao canal Premiere e falou sobre a derrota."Mesmo sendo o início de trabalho, um time recheado de garotos, isso não serve de desculpas. Não podemos admitir perder um jogo dessa forma, mesmo com o campo alagado. Jogar no Santos é sempre uma pressão muito grande. Temos que superar a derrota, é difícil perder um jogo assim, um clássico. É difícil explicar. Cada jogo é um jogo e encontramos dificuldades dentro da partida".O Santos não terá muito tempo para superar a derrota. Já na terça-feira tem jogo decisivo pela Pré-Libertadores. O Peixe recebe o Deportivo Lara, na Vila Belmiro, às 19h15, no primeiro jogo do confronto.