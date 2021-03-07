Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alison foge de desculpas após goleada sofrida pelo Santos: 'Difícil explicar'

Camisa 5, capitão do time foi um dos poucos que se salvaram em noite desastrosa do time, que foi comandado por Ariel Holan pela primeira vez no Morumbi...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 21:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 21:33
Crédito: Alison não encontrou palavras para explicar goleada sofrida pelo Santos (Divulgação Twitter Santos
A estreia de Ariel Holan no comando do Santos foi longe do esperado. O Peixe acabou sendo goleado pelo São Paulo, levando quatro gols apenas no segundo tempo. Na saída do gramado, o capitão Alison deu entrevista ao canal Premiere e falou sobre a derrota."Mesmo sendo o início de trabalho, um time recheado de garotos, isso não serve de desculpas. Não podemos admitir perder um jogo dessa forma, mesmo com o campo alagado. Jogar no Santos é sempre uma pressão muito grande. Temos que superar a derrota, é difícil perder um jogo assim, um clássico. É difícil explicar. Cada jogo é um jogo e encontramos dificuldades dentro da partida".O Santos não terá muito tempo para superar a derrota. Já na terça-feira tem jogo decisivo pela Pré-Libertadores. O Peixe recebe o Deportivo Lara, na Vila Belmiro, às 19h15, no primeiro jogo do confronto.
Pelo Campeonato Paulista, a equipe volta a campo somente no próximo sábado, quando recebe o Ituano, na Vila Belmiro. No duelo, marcado para 19h, o Santos vai em busca de sua primeira vitória, para não se complicar na competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados