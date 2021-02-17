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Alison destaca importância do clássico desta quarta e quer vaga na Libertadores por Cuca

Técnico vai deixar o clube após o Brasileirão e volante espera dar uma saída digna a ele...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 09:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2021 às 09:14
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos encerrou nesta terça-feira sua preparação para o clássico contra o Corinthians, que acontece na noite desta quarta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro. Sabendo da importância do confronto, principalmente ela briga direta pela vaga na Libertadores, o volante Alison prevê um jogo complicado para o Peixe.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Nós sabemos o peso enorme que tem esse jogo. Já estive presente em vários clássicos e sei o quanto é importante vencer eles em qualquer situação, ainda mais agora, onde estamos brigando diretamente por essa vaga na Libertadores. Então amanhã vai ser um duelo muito difícil e importante para gente - afirmou o camisa 5.
Com a já confirmada saída do técnico Cuca no final do Campeonato Brasileiro, Alison quer ainda mais a vaga, como um agradecimento ao trabalho do treinador.- A gente quer muito essa vaga também por conta do Cuca, para ele ter um final de temporada digno aqui. É um cara que nos ajudou muito, confiou no nosso trabalho e colocou na nossa cabeça que tudo era possível para nós. Fez um excelente trabalho nessa temporada, infelizmente o título não veio, mas a gente quer essa classificação para que ele possa se despedir deixando a gente na próxima Libertadores - concluiu.
Alison deve ser titular do Santos no duelo diante do Corinthians. O clássico será nesta quarta-feira, 19h, na Vila Belmiro e é visto como decisivo para as duas equipes na briga por vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O Peixe tem 50 pontos. O rival tem 49.

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