Alison destaca importância do clássico desta quarta e quer vaga na Libertadores por Cuca

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos encerrou nesta terça-feira sua preparação para o clássico contra o Corinthians, que acontece na noite desta quarta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro. Sabendo da importância do confronto, principalmente ela briga direta pela vaga na Libertadores, o volante Alison prevê um jogo complicado para o Peixe.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Nós sabemos o peso enorme que tem esse jogo. Já estive presente em vários clássicos e sei o quanto é importante vencer eles em qualquer situação, ainda mais agora, onde estamos brigando diretamente por essa vaga na Libertadores. Então amanhã vai ser um duelo muito difícil e importante para gente - afirmou o camisa 5.

Com a já confirmada saída do técnico Cuca no final do Campeonato Brasileiro, Alison quer ainda mais a vaga, como um agradecimento ao trabalho do treinador.- A gente quer muito essa vaga também por conta do Cuca, para ele ter um final de temporada digno aqui. É um cara que nos ajudou muito, confiou no nosso trabalho e colocou na nossa cabeça que tudo era possível para nós. Fez um excelente trabalho nessa temporada, infelizmente o título não veio, mas a gente quer essa classificação para que ele possa se despedir deixando a gente na próxima Libertadores - concluiu.