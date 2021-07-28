Algoz do São Paulo em mata-matas, Vanderlei tenta eliminar o Tricolor pela quarta vez na Copa do Brasil

Crédito: Vanderlei será titular do Vasco no duelo contra o São Paulo pelas oitavas da Copa do Brasil (Rafael Ribeiro/Vasco

O sorteio das oitavas da Copa do Brasil colocou frente a frente Vasco e São Paulo, que se enfrentam nesta quarta, às 21h30, no Morumbi. Com isso, o Gigante da Colina terá um trunfo importante e que conhece bem o adversário dos dois duelos. Trata-se do goleiro Vanderlei, que quando defendeu as cores de Coritiba, Santos e Grêmio, eliminou o Tricolor paulista na competição.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroEm realidades opostas, o Gigante da Colina luta para voltar à elite do futebol brasileiro, enquanto o Tricolor segue vivo em três competições simultâneas: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Contudo, as equipes vivem momentos diferentes em campo, já que os cariocas não perdem há seis jogos e estão empolgados com a chegada do treinador: Lisca.

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Por outro lado, os paulistas estão na zona de rebaixamento na Série A e foram goleados, no Maracanã, 5 a 1 para o Flamengo. Hernán Crespo iniciou o trabalho empolgando a torcida, porém não consegue engrenar no Brasileirão e deixar a zona de degola. Na competição continental, os duelos serão estaduais, com dois clássicos com o Palmeiras que prometem ser eletrizantes.

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No histórico do goleiro Vanderlei, três confrontos inesquecíveis contra o São Paulo, e todos com vitória. Todos os jogos do arqueiro contra a equipe paulista na Copa do Brasil foram nas semifinais. O primeiro deles foi na edição de 2012, quando defendia o Coritiba. Os paulistas venceram no Morumbi, porém no Couto Pereira, o Coxa conseguiu sua segunda final consecutiva (no ano anterior foi vice justamente para o Vasco).

Em 2015, outra vez pela semifinal, o goleiro era titular do Santos e estava em grande fase. Em dois duelos do clássico SanSão, o Peixe saiu com a vitória e avançou à final da competição nacional. Na decisão, novamente o Palmeiras no caminho de Vanderlei, e mais um vice para o currículo do goleiro.

O último confronto de Vanderlei com o São Paulo foi justamente na última edição do torneio. Defendendo as cores do Grêmio, o goleiro mais uma vez saiu vitorioso dos duelos e avançou à final sem tomar um gol sequer. Na decisão, mais uma derrota para o alviverde paulista, não conseguindo carimbar uma vaga na Libertadores da próxima temporada.

Dessa vez, o experiente goleiro é titular do Vasco, mas as partidas com o São Paulo serão pelas oitavas de final. Resta saber se o jogador irá manter a escrita de vitórias sobre o Tricolor.

Confrontos de Vanderlei contra o São Paulo pela Copa do Brasil

2012 São Paulo 1 x 0 Coritiba - MorumbiCoritiba 2 x 0 São Paulo - Couto Pereira