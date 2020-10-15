Alexandre Grasseli deixa o sub-20 e assume o cargo de auxiliar técnico do futebol profissional do Vasco

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Após ser campeão invicto da Taça Guanabara sub-20, o técnico Alexandre Grasseli se despediu da categoria e irá assumir o cargo de auxiliar técnico permanente do futebol profissional do Vasco. Com isso, ele irá se juntar à comissão do português Ricardo Sá Pinto, ao lado de três profissionais: o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias.

Ao longo de sua carreira, Grasseli começou no Gigante da Colina na Copa-RS da última temporada. E fez uma excelente campanha ao chegar à final da competição e ser vice-campeão. Já em 2020, os Meninos da Colina foram eliminados nas quartas de finais da Copa São Paulo nos pênaltis, de maneira invicta. Ao levantar a taça do primeiro turno do Campeonato Carioca da categoria, o treinador não escondeu a alegria pelo trabalho.

- Hoje a gente tem que sorrir com os olhos por causa da máscara, mas pode ter certeza que a gente está muito feliz. Eu queria fazer um breve comentário em relação a essa fase final, que não foi considerada uma fase muito difícil para o Vasco porque não tinha os grandes. Eu já penso o contrário. Foi um planejamento bem feito que trouxe o Vasco para essa final. Um planejamento que passou por uma disputa paralela de três competições, e nós chegamos aqui realmente com mérito, sem desmerecer nenhum trabalho, mas chegamos com mérito daquele planejamento que fizemos, da integração que temos, mas acima de tudo, por esses jogadores acreditarem na gente, acreditarem no nosso trabalho. Agora está aí o fruto - exaltou Grasseli.

Antes dessa campanha, ele ocupou o cargo de Coordenador Técnico, onde participou da implementação da atual metodologia utilizada pelos Meninos da Colina. Com a mudança, Diogo Siston assumirá a função de treinador no sub-20.

No último sábado, Grasseli dirigiu a equipe principal no Clássico dos Milhões e e o Cruz-Maltino mostrou uma evolução interessante no primeiro tempo da partida. Diante disso, ele estará à beira do campo contra o Internacional, no domingo, em Porto Alegre.

- Foi muito especial (o último jogo com o sub-20 ser coroado com um título). Só tenho a agradecer realmente às pessoas que acreditam no trabalho, ao Brazil, ao Húngaro, ao Mazzuco, ao Presidente, ao Zé Luís. Pessoas que acreditam na sinceridade do dia a dia, porque nós acreditamos no Vasco, e eu tenho certeza que vamos levar essa energia positiva, somar à energia positiva que já tem lá (no futebol profissional) e procurar seguir os caminhos da vitória lá também - disse