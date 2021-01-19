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Alexandre Campello convoca a posse de Jorge Salgado como presidente do Vasco para esta sexta-feira

Data é antecipada em três dias em relação ao ofício anterior, de Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo. Atual mandatário do clube usou prerrogativa...
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Publicado em 

19 jan 2021 às 19:09

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 19:09

Crédito: Divulgação/Twitter
O atual presidente do Vasco, Alexandre Campello, marcou a posse do próximo mandatário, Jorge Salgado, para esta sexta-feira, 22 de janeiro. A convocação se deu no início da noite desta terça-feira, e diverge da convocação anterior, de Roberto Monteiro, para o dia 25, próxima segunda-feira.Campello usou de prerrogativa estatutária para efetuar o movimento. Em primeira instância, cabe ao presidente do Conselho Deliberativo do clube - no caso, Monteiro - a convocação. Mas os dirigentes divergem na data. Para uns, haveria uma afronta ao estatuto se a data da posse passasse desta semana.
O local é o mesmo: a Sede Náutica da Lagoa, mas com formato híbrido possível. O horário é às 19h. Neste dia serão oficializados os integrantes da nova gestão e os demais componentes do Conselho Deliberativo. Na eleição do dia 14 de novembro - a validada pela Justiça - Jorge Salgado foi eleito e Julio Brant ficou em segundo lugar.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O movimento de Campello se dá após ele entender haver equívoco de Roberto Monteiro na data proposta. Nem ele nem o vice-presidente do Deliberativo, Sérgio Romay, se manifestaram oficialmente sobre o tema após comunicado do atual presidente, na última segunda-feira.
Ato contínuo, Campello assinou a convocação junto a Faués Mussa, atual presidente da Assembleia Geral do clube, e Otto de Carvalho, próximo mandatário do órgão.

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