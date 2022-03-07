Alexander Medina não se vê 'pressionado' no Internacional

Após cair na Copa do Brasil, o Internacional voltou a campo pelo Gauchão e derrotou o Aimoré por 1 a 0 dentro do Beira-Rio.
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Apesar do triunfo, a equipe foi vaiada pelo torcedor, que demonstra uma grande insatisfação pelo momento do time.
Questionado pela nação vermelha, Alexander Medina concedeu entrevista coletiva pós-vitória e garantiu que não sente nenhum tipo de pressão dos diretores.
‘Não me sinto questionado para nada, internamente se faz uma valorização do trabalho diário, do que acreditamos, do que estamos convencidos, do porquê foram nos buscar. Futebol é resultado, mas tem que ter paciência para que as coisas aconteçam ou troquem de rumo. É um trabalho diário, que ocorre com os jogadores. Temos que melhorar, sabemos, somos autocríticos, mas estamos levando um processo de trabalho, pode custar mais, menos, mas sinto que há evolução em alguns jogadores’, afirmou.
Agora, o Internacional volta a campo na quarta-feira. O adversário é o Grêmio, no Beira-Rio.