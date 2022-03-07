Alexander Medina não se vê 'pressionado' no Internacional

‘Não me sinto questionado para nada, internamente se faz uma valorização do trabalho diário, do que acreditamos, do que estamos convencidos, do porquê foram nos buscar. Futebol é resultado, mas tem que ter paciência para que as coisas aconteçam ou troquem de rumo. É um trabalho diário, que ocorre com os jogadores. Temos que melhorar, sabemos, somos autocríticos, mas estamos levando um processo de trabalho, pode custar mais, menos, mas sinto que há evolução em alguns jogadores’, afirmou.