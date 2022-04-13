Alexander Medina ganha desfalque no sistema defensivo

O Internacional ganhou um desfalque de peso nas próximas semanas. Trata-se de Kaique Rocha, zagueiro que lesionou a coxa diante do Atlético-MG e fica de fora nas próximas cinco semanas.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
No lance que decretou o segundo gol do Galo, o jogador sentiu a coxa e precisou deixar o campo. Após a realização de exames, o técnico Alexander Medina foi informado da lesão.
Com a saída de Kaique Rocha, Gabriel Mercado deve assumir a vaga e formar dupla com Bruno Méndez.
Vitão
Contratado nesta janela, o jogador aprimora a parte física para compor o elenco do Internacional. Além de Vitão, o técnico Alexander Medina conta com Rodrigo Moledo.