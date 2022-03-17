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futebol

Alexander Medina começa a montar o Internacional para encarar o Grêmio

Única mudança na equipe deve ocorrer na lateral-esquerda, onde Moisés dá lugar a Paulo Victor...

Publicado em 17 de Março de 2022 às 15:36

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 15:36
De olho no Gre-Nal, o Internacional trabalha firme para entrar com força na semifinal do Campeonato Gaúcho.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O técnico Alexander Medina aproveita o tempo livre para ajustar o seu time e promete uma equipe organizada dentro das quatro linhas.
A ideia é pressionar o Grêmio, assumir o papel de protagonista na partida e abrir uma boa vantagem em cima do Tricolor.
Escalação
Em comparação ao time que tem sido escalado nas últimas rodadas, a única mudança é na lateral-esquerda. Sem Moisés, lesionado, o treinador vai escalar Paulo Victor.
Crédito: RicardoDuarte/Internacional

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