Alexander Medina começa a montar o Internacional para encarar o Grêmio

De olho no Gre-Nal, o Internacional trabalha firme para entrar com força na semifinal do Campeonato Gaúcho.

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O técnico Alexander Medina aproveita o tempo livre para ajustar o seu time e promete uma equipe organizada dentro das quatro linhas.

A ideia é pressionar o Grêmio, assumir o papel de protagonista na partida e abrir uma boa vantagem em cima do Tricolor.

Escalação

Em comparação ao time que tem sido escalado nas últimas rodadas, a única mudança é na lateral-esquerda. Sem Moisés, lesionado, o treinador vai escalar Paulo Victor.