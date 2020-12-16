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futebol

Alessandro Barcellos é eleito presidente do Internacional

Dirigente obteve mais de 56% dos votos e vai comandar o Colorado entre 2021/2023...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 00:09

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 00:09

Crédito: Divulgação/Internacional
Alessandro Pires Barcellos é o novo presidente do Inter. Em eleição realizada nesta terça-feira, o candidato venceu José Aquino Flôres de Camargo e vai tomar gerir o Colorado entre 2021/2023.
De acordo com as informações divulgadas pelo Inter, 29 mil sócios votaram. Barcellos obteve 56,8% dos votos. O segundo colocado ficou com 33,05%.
> TABELA BRASILEIRÃO
Agora, Barcellos terá a missão de recolocar o Internacional nos trilhos. Uma das primeiras missões será decidir se Abel Braga fica ou continua. Outro tema importante é a situação de Rodrigo Caetano como executivo de futebol.
Resultado final:
. Presidente Alessandro Barcellos - Chapa 05: 16.522 votos (56,8% dos votos)José Aquino - Chapa 03: 9.600 votos (33,05% dos votos)Brancos: 565 votos (1,9% dos votos)Nulos: 2.354 votos (8,1% dos votos)
. Conselho de Gestão do Inter:
Presidente: Alessandro Pires Barcellos1º vice-presidente: Dannie Dubin2º vice-presidente: Arthur Caleffi3º vice-presidente: Luiz Carlos Ribeiro Bortolini4º vice-presidente: Humberto Cesar Busnello
. Conselho Deliberativo
Chapa 01 – Juntos Somos Maiores - 5572 votosChapa 03 – Reage Inter - 3.408 votosChapa 04 - O Povo do Clube - 6.264 votosChapa 05 - O Inter Pode Mais - 4.687 votos

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