Alessandro Barcellos é eleito presidente do Internacional

Crédito: Divulgação/Internacional

Alessandro Pires Barcellos é o novo presidente do Inter. Em eleição realizada nesta terça-feira, o candidato venceu José Aquino Flôres de Camargo e vai tomar gerir o Colorado entre 2021/2023.

De acordo com as informações divulgadas pelo Inter, 29 mil sócios votaram. Barcellos obteve 56,8% dos votos. O segundo colocado ficou com 33,05%.

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Agora, Barcellos terá a missão de recolocar o Internacional nos trilhos. Uma das primeiras missões será decidir se Abel Braga fica ou continua. Outro tema importante é a situação de Rodrigo Caetano como executivo de futebol.

Resultado final:

. Presidente Alessandro Barcellos - Chapa 05: 16.522 votos (56,8% dos votos)José Aquino - Chapa 03: 9.600 votos (33,05% dos votos)Brancos: 565 votos (1,9% dos votos)Nulos: 2.354 votos (8,1% dos votos)

. Conselho de Gestão do Inter:

Presidente: Alessandro Pires Barcellos1º vice-presidente: Dannie Dubin2º vice-presidente: Arthur Caleffi3º vice-presidente: Luiz Carlos Ribeiro Bortolini4º vice-presidente: Humberto Cesar Busnello

. Conselho Deliberativo