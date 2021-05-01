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Alerta no passado: em 2013, Madureira x Vasco sem pretensões terminou com derrota vascaína

Oito anos atrás, uma bizarrice resultou no revés, numa partida que valia tão pouco quanto a deste sábado. Foi a última vez que o Cruz-Maltino perdeu para o Tricolor Suburbano...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 07:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O jogo serve apenas de preparação. O Vasco, explicitamente, tem a Taça Rio desde ano como uma competição amistosa. Mas até nesta espécie de treino para a Série B do Campeonato Brasileiro é preciso o máximo de seriedade. Um exemplo de oito anos atrás lembra que, numa situação parecida, o Gigante da Colina foi derrubado pelo Madureira pela última vez.Naquele 2013, o Cruz-Maltino encarou o Tricolor Suburbano no mesmo Conselheiro Galvão e nenhuma das equipes tinha mais aspirações no Campeonato Carioca. Era a última rodada da Taça Rio, noutro formato do torneio e o time de São Januário vivia o início da via crucis que culminaria no segundo rebaixamento nacional.
O segundo tempo se encaminhava para o final quando o equatoriano Carlos Tenorio simplesmente chutou a nuca do atacante Derley dentro da área. A trapalhada resultou em pênalti, o pênalti resultou em gol e derrota vascaína.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Se neste sábado, em função da pandemia de Covid-19, o estádio estará vazio, naquele sábado de abril de 2013 a arquibancada também não chegava a empolgar. Eram 1.051 pessoas assistindo à partida. Melancolia que se arrastava e seguiu arrastando o Vasco na temporada.
O time atual está invicto com Marcelo Cabo e tenta embalar rumo à Série B. Vale o alerta contra possíveis percalços.
Confira a ficha daquele jogo:
MADUREIRA 1 X 0 VASCO
Local: Conselheiro Galvão, Rio de Janeiro (RJ)Data-Hora: 20/4/2013, às 15h30Árbitro: Leandro Newley Ferreira Belota (RJ)Auxiliares: Wendel da Paiva Gouvêa (RJ) e Claudio Batista Ribeiro (RJ)Público/Renda: R$ 16.695,00 / 751 pagantes / 1.051 presentesCartões amarelos: Renato Silva e Tenório (VAS)Cartão vermelho: -Gols: Derlei 32'/2ºT (1-0)
MADUREIRA: Márcio, Elder Granja, Daniel, Leozão e Gabriel; Gilson, Ramon (Heitor 44'/2ºT), Rodrigo (Stéfano 20'/2ºT) e Caio; Jean (Mohamed 33'/2ºT) e Derlei - Técnico: Alexandre Gama.
VASCO: Michel Alves, Elsinho, Luan, Renato Silva e Yotún; Fellipe Bastos, Fillipe Soutto (Romário 35'/2ºT), Pedro Ken (Marlone 20'/2ºT) e Dakson (Wendel 20'/2ºT); Thiaguinho e Tenório - Técnico: Paulo Autuori.

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