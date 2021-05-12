Além de Zico, Gabigol supera Pelé em gols na Libertadores e celebra: 'Não tenho nem palavras para descrever'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Autor de um dos gols no empate em 2 a 2 com o Unión La Calera, no Chile, Gabriel Barbosa chegou aos 17 gols na Libertadores pelo Flamengo, deixou Zico para trás, e tornou-se o maior artilheiro do clube na competição. Além disso, o camisa 9 alcançou outro feito expressivo. Somado o gol marcado na Copa pelo Santos, também ultrapassou o número de gols de Pelé na Liberta.

- Eu fico muito feliz e honrado em atingir números como esses, passar nomes que são históricos e sempre foram minhas referências. Não tenho nem palavras para descrever o que eu estou sentindo. Que eu possa seguir ajudando o Flamengo durante as partidas e os gols e recordes sairão naturalmente. Estou realmente muito realizado com tudo isso - afirmou Gabi.Segundo os números oficiais da Conmebol, o Rei Pelé soma 17 gols na Copa Libertadores. Zico, por sua vez, tem 16, e Gabigol, aos 24 anos, já soma 18.

Campeão em 2019, com dois gols na final contra o River Plate (ARG), Gabriel Barbosa está disputando sua terceira edição da Libertadores pelo Flamengo.