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Além de Zico, Gabigol supera Pelé em gols na Libertadores e celebra: 'Não tenho nem palavras para descrever'

Com 17 gols pelo Flamengo e um pelo Santos na Libertadores, Gabriel Barbosa ultrapassou os ídolos e referências Zico e Pelé em número de gols na Copa Libertadores...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 11:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 11:50
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Autor de um dos gols no empate em 2 a 2 com o Unión La Calera, no Chile, Gabriel Barbosa chegou aos 17 gols na Libertadores pelo Flamengo, deixou Zico para trás, e tornou-se o maior artilheiro do clube na competição. Além disso, o camisa 9 alcançou outro feito expressivo. Somado o gol marcado na Copa pelo Santos, também ultrapassou o número de gols de Pelé na Liberta.
- Eu fico muito feliz e honrado em atingir números como esses, passar nomes que são históricos e sempre foram minhas referências. Não tenho nem palavras para descrever o que eu estou sentindo. Que eu possa seguir ajudando o Flamengo durante as partidas e os gols e recordes sairão naturalmente. Estou realmente muito realizado com tudo isso - afirmou Gabi.Segundo os números oficiais da Conmebol, o Rei Pelé soma 17 gols na Copa Libertadores. Zico, por sua vez, tem 16, e Gabigol, aos 24 anos, já soma 18.
Campeão em 2019, com dois gols na final contra o River Plate (ARG), Gabriel Barbosa está disputando sua terceira edição da Libertadores pelo Flamengo.
O vínculo do atacante com o Rubro-Negro é válido até dezembro de 2024.

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