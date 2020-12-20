Além de Gabigol, Filipe Luís leva o terceiro amarelo e também desfalca o Flamengo contra o Fortaleza

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Além do expulso Gabigol, Rogério Ceni terá outro desfalque para escalar o Flamengo na partida contra o Fortaleza, no próximo domingo. Isso porque o lateral-esquerdo Filipe Luís recebeu o terceiro amarelo na vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, neste domingo, e cumprirá suspensão na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ ATUAÇÕES: Bruno Henrique e Gerson vão bem, e Pedro e Vitinho saem do banco para decidir na virada do FlamengoO atleta levou a advertência aos 25 minutos do segundo tempo, após deixar a mão bater no rosto do adversário. O árbitro de vídeo foi acionado e chamou o juiz de campo ao monitor, mas Flávio Rodrigues de Souza optou por dar o cartão amarelo.

Sem contar com o jogador, o treinador Rogério Ceni tem como opção a entrada de Renê, o reserva imediato da posição. Outra alternativa seria o jovem Ramon, que vem atuando nas últimas semanas pela equipe sub-20.

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Já no lugar de Gabigol, que foi expulso por xingamento ao árbitro e pode pegar um gancho maior, Ceni deve optar por Pedro, que entrou no segundo tempo diante do Bahia e foi decisivo para a virada com um gol e uma assistência.