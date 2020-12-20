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Além de Gabigol, Filipe Luís leva o terceiro amarelo e também desfalca o Flamengo contra o Fortaleza

Com advertência na vitória sobre o Bahia, lateral-esquerdo fica fora da partida do próximo domingo, no Castelão...

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 20:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2020 às 20:49
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Além do expulso Gabigol, Rogério Ceni terá outro desfalque para escalar o Flamengo na partida contra o Fortaleza, no próximo domingo. Isso porque o lateral-esquerdo Filipe Luís recebeu o terceiro amarelo na vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, neste domingo, e cumprirá suspensão na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
+ ATUAÇÕES: Bruno Henrique e Gerson vão bem, e Pedro e Vitinho saem do banco para decidir na virada do FlamengoO atleta levou a advertência aos 25 minutos do segundo tempo, após deixar a mão bater no rosto do adversário. O árbitro de vídeo foi acionado e chamou o juiz de campo ao monitor, mas Flávio Rodrigues de Souza optou por dar o cartão amarelo.
Sem contar com o jogador, o treinador Rogério Ceni tem como opção a entrada de Renê, o reserva imediato da posição. Outra alternativa seria o jovem Ramon, que vem atuando nas últimas semanas pela equipe sub-20.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
Já no lugar de Gabigol, que foi expulso por xingamento ao árbitro e pode pegar um gancho maior, Ceni deve optar por Pedro, que entrou no segundo tempo diante do Bahia e foi decisivo para a virada com um gol e uma assistência.
Com a vitória neste domingo, o Flamengo ultrapassou o Atlético-MG e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 48 pontos. A equipe agora está a cinco pontos do líder São Paulo, mas tem um jogo a menos do que o adversário.

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